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¡Sanciones reducidas! Argentina recibe un gran impulso después de que la FIFA apruebe la petición de acelerar los regresos de Leandro Paredes y Nahuel Molina tras la pelea en la final del Mundial
Una pelea tras el partido conlleva duras sanciones
Argentina sufrió una derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial de 2026, un partido que quedó finalmente eclipsado por los violentos incidentes posteriores al encuentro. En consecuencia, la FIFA impuso duras sanciones a varias figuras argentinas, entre ellas el segundo entrenador Roberto Ayala.
Paredes recibió la sanción más dura. El centrocampista de 32 años fue castigado con una suspensión de 10 partidos y una multa de 65.000 £ por agarrar a Eric Garcia del cuello, golpear a Gavi en la cara y empujar al adolescente al suelo.
Molina recibió una sanción de siete partidos por golpear en el torso al capitán de España, Rodri, una acción que provocó el tenso enfrentamiento entre ambos equipos. Mientras tanto, Thiago Almada y el centrocampista de España Gavi fueron sancionados con un partido de suspensión por sus respectivos papeles en la trifulca.
- Nicolo Campo
La AFA confirma que la solicitud a la FIFA ha sido aceptada
Con el objetivo de mitigar los daños, la AFA presionó al organismo rector del fútbol para modificar la forma en que se cumplen las suspensiones. Emitió un comunicado en el que confirmaba su enfoque estratégico respecto a las medidas disciplinarias.
«La AFA ha solicitado formalmente a la FIFA que las sanciones impuestas a sus jugadores durante la final del Mundial de 2026, y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase A y/o en partidos oficiales, lo que ocurra primero», se lee en el comunicado. «Sobre la base de la presentación de la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha considerado aprobada la solicitud de conformidad con la normativa vigente.
«No obstante, la AFA, en defensa de sus derechos y de los de sus jugadores, está a la espera de la justificación por escrito de las decisiones para presentar los recursos correspondientes ante la Comisión de Apelación de la FIFA, con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como posible instancia final».
- AFP
La polémica por una pancarta sobre las Malvinas provoca el cierre del estadio
La pelea no fue el único problema disciplinario de Argentina en el torneo. Tras su victoria en semifinales sobre Inglaterra, se vio a jugadores como Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Lisandro Martinez celebrando con una pancarta controvertida en la que se afirmaba que las Islas Malvinas pertenecen a Argentina.
A pesar de las peticiones de sanciones individuales por la protesta política, los jugadores evitaron un castigo directo. En su lugar, la FIFA impuso una multa de 235.000 £ a la AFA, de las cuales 73.000 £ quedaron en suspenso.
Además, Argentina se enfrentará a un cierre parcial del estadio en sus dos próximos partidos como local. Estos encuentros se disputarán con un 50 por ciento de aforo, aunque el cierre de un partido sigue en suspenso.
- AFP
Los amistosos, clave para acelerar los regresos internacionales
Al cumplir estas sanciones durante partidos no competitivos, Argentina puede acelerar de forma significativa el regreso de sus jugadores clave. Ahora se espera que la AFA organice un calendario cargado de amistosos internacionales para liquidar rápidamente las suspensiones de Paredes y Molina.
Como coanfitriona de los partidos del centenario, Argentina ya tiene garantizada una plaza en el próximo Mundial. Esto significa que su próxima cita competitiva no llegará hasta la Copa América de 2028, lo que da a la selección nacional tiempo de sobra para programar partidos de exhibición de Clase A y reincorporar a sus estrellas sancionadas al equipo.
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