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Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images
Mohamed Saeed

Traducido por

Sam Kerr, autora de dos goles para el Chelsea, igualó el récord del club en la goleada de la WSL ante el Everton

S. Kerr
Chelsea FC Women
Women's football
Everton Women vs Chelsea FC Women
Everton Women
WSL Serie Primavera

Sam Kerr hizo historia mientras el Chelsea consolidaba su puesto en la clasificación de la WSL para la Liga de Campeones con una contundente victoria por 4-1 sobre el Everton. La delantera australiana brilló en Goodison Park al marcar dos goles, demostrando por qué sigue siendo clave en el ataque de las Blues bajo la dirección de Sonia Bompastor.

  • Everton v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Kerr iguala el récord de Kirby

    En un partido que mostró su gran calidad, Kerr marcó dos goles decisivos y llegó a 63 tantos con el Chelsea en la Superliga Femenina.

    Con este logro, empata a su excompañera Fran Kirby como máxima goleadora del club en la competición, lo que refuerza su leyenda en el oeste de Londres.

    La australiana abrió el marcador a los seis minutos, aprovechando un pase milimétrico de Erin Cuthbert para batir a Courtney Brosnan. Aunque el Everton amenazó con empatar, el instinto depredador de Kerr en la segunda parte le dio los titulares y el récord.


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  • Everton v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    La espectacular jugada de Momiki no logra frenar a los Blues, que siguen dominando

    Las Toffees soñaron con la sorpresa cuando Yuka Momiki, aprovechando que la portera del Chelsea Hannah Hampton estaba adelantada, marcó de disparo lejano desde 35 metros para igualar el partido cuatro minutos después del tanto visitante.

    Pese al golpe, el Chelsea mantuvo la calma y controló el balón. Antes del descanso, Walsh y Thompson exigieron a Brosnan, pero debieron esperar al segundo tiempo para recuperar la ventaja.


  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Racha de goles en la segunda parte asegura la victoria

    En ocho minutos tras el descanso se sentenció el partido. Kerr, de primera, aprovechó un centro preciso de Lauren James y marcó el 1-0 en el 47’.

    Poco después, un disparo desviado de Ellie Carpenter superó a la portera para el 3-1. La capitana Erin Cuthbert sentenció con una media volea al ángulo tras un cabezazo bloqueado de Kerr. Victoria que deja al Chelsea, segundo, a cuatro puntos del United.


  • Everton v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    La visión europea de Bompastor toma forma

    Aunque aún es posible ganar el título de la WSL, el principal objetivo de Sonia Bompastor es asegurar el regreso del Chelsea a la élite continental.

    La victoria en Goodison Park fue una declaración de intenciones, sobre todo tras la sorpresiva derrota 1-0 ante el mismo rival en la ida. El resultado les da una ventaja importante en la lucha por la clasificación a la Liga de Campeones.

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