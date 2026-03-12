Sam Coffey llegó a Inglaterra como jugador de talla mundial, pero el Manchester City «retará» a la estrella de la selección femenina de Estados Unidos a ser más «impredecible»

Pero Coffey no está en Manchester solo para respaldar a Hasegawa. No se gasta tanto dinero en una jugadora de talla mundial para que no sea titular, y Hasegawa es demasiado buena e influyente como para quedarse en el banquillo cada semana. Entonces, ¿cómo podrían trabajar juntas?

Vimos un atisbo de ello en la victoria sobre el Leicester City el mes pasado, cuando ambas jugaron juntas por primera y, hasta ahora, única vez. Coffey cubrió en gran medida las zonas más retrasadas y le dio a Hasegawa la plataforma para prosperar más adelante, con la internacional japonesa marcando un gol y dando una asistencia en un partido en el que realizó cuatro pases clave y creó dos grandes ocasiones.

Fue un cambio interesante con respecto a cómo Hasegawa y Blindkilde Brown han trabajado juntas en tándem, intercambiando los roles más profundos y más altos, lo que significa que ambas tienen impacto en ambas mitades. Cuando se le preguntó si sería diferente con Coffey y si, al llegar como una centrocampista más defensiva, ocuparía un papel más profundo con más frecuencia en lugar de los roles más amplios que tienen Hasegawa y Blindkilde Brown, la respuesta de Jeglertz fue interesante.

«Eso es a lo que está acostumbrada, pero yo también la reto un poco», dijo. «Creo que para no ser demasiado predecibles como equipo, las que juegan en esas posiciones centrales deben ser capaces de desempeñar tanto funciones ofensivas como defensivas, ya sea como seis más retrasada o como seis más adelantada. Creo que esa es su naturaleza, que es más [defensiva], y por supuesto debemos aprovechar eso, pero al mismo tiempo, también quiero que sea capaz de jugar más arriba si es necesario, porque eso nos hará aún más impredecibles».