AFP
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Sam Allardyce insta a Harry Maguire a que considere retirarse del proceso de selección para el Mundial tras los «duros» comentarios del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel
A Maguire le piden que reconsidere su futuro en la selección inglesa
El exseleccionador de Inglaterra, Sam Allardyce, ha pedido a Harry Maguire que reconsidere su disponibilidad para la selección tras lo que él considera un trato «duro» por parte de Thomas Tuchel.
Allardyce expresó su decepción por cómo se ha gestionado la situación del veterano y declaró a Footy Accumulators: «Es un poco duro. Harry pasó por una época muy difícil en el Manchester United cuando el club intentó menospreciarlo, especialmente el entrenador de entonces. Ha perdido la capitanía, su puesto en la selección inglesa y ha sido muy criticado en los últimos años. Ha aguantado todas las críticas con entereza y está demostrando que todos se equivocaban».
Añadió: «Si yo estuviera en la posición de Harry, me lo pensaría dos veces antes de irme de concentración. Quizás en su propio perjuicio, Harry ha dicho que los comentarios de Tuchel no supondrían ningún problema. ¡Te hace preguntarte si es demasiado bueno!».
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Tuchel desvela la jerarquía defensiva
La polémica surge a raíz de la sincera valoración que hizo Tuchel de sus opciones defensivas tras el reciente empate 1-1 de Inglaterra contra Uruguay. Aunque el técnico alemán reconoció que el jugador del Manchester United ofreció «un juego muy sólido como defensa central», fue brutalmente sincero sobre su posición en la jerarquía del equipo actual frente a alternativas más jóvenes y ágiles.
El seleccionador de Inglaterra ha admitido que Maguire sigue estando claramente al margen del equipo, a pesar de que el veterano fue titular en el amistoso y lució el brazalete de capitán en la segunda parte. Tuchel explicó su razonamiento afirmando: «No he cambiado de opinión, pero veo a otros jugadores que me gustaría que fueran titulares con nosotros, veo a otros jugadores por delante con un perfil diferente. Veo a Ezri Konsa por delante, veo a Marc Guehi por delante. No es ningún secreto. Veo que Trevoh Chalobah, en cuanto a movilidad, estaba ligeramente por delante de él. También John Stones, pero tenía lesiones, así que necesitaba venir a la concentración».
Ferdinand se suma a las críticas
Allardyce no es la única figura destacada que ha expresado su preocupación por la transparencia de Tuchel, ya que Rio Ferdinand ha afirmado que esos comentarios resultaban «insultantes» para un jugador con 65 partidos internacionales a sus espaldas.
«Creo que Harry Maguire se lo tomará como un insulto en cierto sentido», dijo Ferdinand en su canal de YouTube. «Se sentará ahí y pensará: “Un momento, yo soy más que esto”. A ojos de Tuchel, utiliza la palabra movilidad. Otros jugadores tienen más. Entiendo lo que quiere decir. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con ello».
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No hay garantías para el Mundial
Con la fecha límite para la convocatoria cada vez más cerca, Tuchel se ha negado a dar ninguna certeza sobre la inclusión de Maguire en el grupo definitivo que viajará a Estados Unidos. Aunque las lesiones de otros defensas podrían obligarle a tomar una decisión, el entrenador se mantuvo evasivo cuando se le preguntó si el jugador del Manchester United sería convocado si el torneo comenzara mañana.
«Si, si, si. No tenemos que dar a conocer la convocatoria mañana. Hizo un buen partido. Hizo lo que hace en el Man Utd. Lo hizo desde el primer momento. Estoy muy contento con él. Para ser sincero, no he cambiado de opinión. He obtenido todo lo que esperaba de él. Si tuviera que dar la lista mañana, tenemos muchas lesiones, podría estar en ella. ¿Quién más estaría ahí en el centro de la defensa?», añadió Tuchel.