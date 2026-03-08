Getty
¿Ryan Reynolds está a punto de comprar un club en Brasil? El copropietario del Wrexham responde a la nueva afirmación sobre la adquisición
Reynolds vinculado al Wrexham, Necaxa e Inter de Bogotá
Reynolds completó una impresionante operación para convertirse en propietario de un equipo deportivo a principios de 2021, cuando él y Rob Mac cerraron la adquisición del Wrexham. Pocos sabían qué esperar en ese momento, pero se ha disfrutado de un viaje extraordinario a lo largo de cinco años en los que se han batido récords.
Los Red Dragons han disfrutado de un ascenso meteórico desde la National League hasta la Championship, y ahora tienen la mirada puesta en un puesto en la Premier League. La galardonada serie documental «Welcome to Wrexham» ha capturado ante las cámaras un sinfín de momentos dramáticos.
Reynolds y Mac participan en otras iniciativas deportivas, con una participación en el equipo Alpine de Fórmula 1 como parte de un grupo de inversión, mientras que se han forjado vínculos profesionales y financieros con el Necaxa de la Liga MX y el equipo colombiano La Equidad, que ha pasado a llamarse Inter Bogotá.
Tras dar un paso en el mercado sudamericano, se ha planteado otro en Brasil, en Santa Cruz. Sin embargo, ESPN insiste en que «nadie del club ha sido contactado para una venta».
¿Comprará Reynolds un equipo de fútbol en Brasil?
Ahora han abordado ese tema directamente con Reynolds, tal y como él mismo declaró a ESPN antes de la dramática derrota del Wrexham en la quinta ronda de la FA Cup ante el Chelsea, gigante de la Premier League: «Me interesa pasar el resto de mi vida en Brasil, pero no comprar un club.
No, ya tengo mucho de qué ocuparme aquí. Y estoy muy agradecido y afortunado de poder hacerlo. Creo que prefiero hacer una cosa bien que 50 cosas mal. Así que, ya sabes, puedo visitar Brasil sin toda la presión que conlleva ser propietario de un club».
Reynolds & Mac difunden la palabra de Wrexham
Reynolds volverá a viajar a Brasil en el futuro, ya que ha disfrutado mucho del tiempo que ha pasado en ese país hasta ahora. Las hazañas del Wrexham han llegado a esa parte del mundo, y los Red Dragons han conseguido que los copresidentes de primera categoría los conviertan en tema de conversación a nivel mundial.
Reynolds añadió sobre la difusión de la noticia: «Estuve en Brasil en 2024, en el verano de 2024. Y me sorprendió ver cuánta gente conoce el Wrexham, y no solo lo conoce, sino que sigue al club. Y creo que eso se debe principalmente a que, y siempre ha sido así, hay un Wrexham en todas partes.
Hay «Wrexhams» en Brasil. Hay «Wrexhams» por todo Estados Unidos y Canadá, de donde yo soy, y por todo el mundo. Creo que la gente se identifica con él de esa manera. Es como si el fútbol fuera un templo. Es un centro comunitario para mucha gente. Y, aunque une a la gente de una manera tan bonita, también puede animar a toda una comunidad».
¿Ascenderá el Wrexham a la Premier League esta temporada?
Reynolds no asumirá el reto de causar un impacto similar en Recife, dejando al Santa Cruz a su suerte. En un futuro no muy lejano, se realizarán más inversiones de fe y fondos en el Wrexham.
El equipo de Phil Parkinson se encuentra actualmente entre los seis primeros de la Championship, con posibilidades de disputar los play-offs. Si consiguieran el cuarto ascenso consecutivo y llegaran a la Premier League, habría que invertir más dinero en el mercado de fichajes de verano, ya que los récords de fichajes se están batiendo con regularidad en el Racecourse Ground.
