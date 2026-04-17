Goal.com
En directo
Ruud Nijstad Twente NXGNGOAL
Richard Martin

Traducido por

Ruud Nijstad: joven defensa del Twente que interesa al Barcelona, el Bayern y el Chelsea

NXGN
R. Nijstad
FC Twente
Chelsea
Bayern Múnich
Premier League
Eredivisie
Barcelona
FEATURES

Holanda ha dado defensas históricos: Ruud Krol, finalista mundial; Ronald Koeman, fuerte y preciso; Ruud Gullit, símbolo del fútbol total; y Virgil van Dijk, ganador nato. Ahora todos quieren a la nueva promesa: el joven central del FC Twente, Ruud Nijstad.

Aunque es su primera temporada como profesional, Nijstad ya se ha hecho un hueco en el Twente y ha llamado la atención de la élite europea.

Barcelona, Bayern de Múnich y Chelsea ya siguen a este defensa de 18 años, titular en Twente desde su debut en octubre. Él reconoce que podría marcharse pronto.

GOAL te ofrece todos los detalles sobre este joven talento holandés.

  • Ruud Nijstad TwenteGetty

    Donde todo comenzó

    Nijstad nació en Almelo, Países Bajos, el 17 de enero de 2008. Comenzó en el DETO y a los 11 años ingresó a la academia conjunta de Twente y Heracles. Cerca de los 16, AC Milan y Juventus se interesaron en él y viajó al norte de Italia para reunirse con sus representantes. 

    Sin embargo, decidió firmar con el Twente, el club de sus aficiones y que más confiaba en él. Ascendió rápido: con 16 años pasó al filial sub-19 y esta temporada al sub-21.

    Sin embargo, no tardó en debutar con el primer equipo.

    • Anuncios
  • Ruud NijstadGetty

    El gran salto

    Nijstad entró en la convocatoria del Twente a los 17 años y debutó cuando el capitán Robin Propper sufrió una lesión en la cabeza a los ocho minutos del derbi contra el Heracles, en octubre de 2025. Fue el momento perfecto para estrenarse, ya que, debido a la peculiar estructura de ambos clubes, había jugado en las categorías inferiores de los dos equipos. 

    Sin embargo, Nijstad ya había mostrado su preferencia por el Twente y brilló en la victoria por 2-1, siendo elegido mejor jugador del partido por la afición.

    «Un día precioso», dijo después. «Llevas mucho tiempo trabajando para esto. Llevo ocho años en esta cantera y sueñas con jugar aquí. Que haya pasado hoy, tras solo unos minutos, es increíble. Al principio estaba muy nervioso, pero, a medida que avanzaba el partido, me fui sintiendo más cómodo.

    «Crecí con el FC Twente desde muy joven, así que fue bonito salir hoy como suplente. El derbi es diferente, pero hay que afrontarlo como un partido normal. Para mí, no es tan importante como para otros».

  • Ruud NijstadGetty

    ¿Qué tal va todo?

    Nijstad jugó tan bien en el derbi que mantuvo su puesto incluso tras la recuperación de Propper. En su tercer partido dio su primera asistencia en la derrota 3-2 ante el Ajax.

    Su continuidad en el once le permitió desplazar a Propper, lo que disgustó al capitán. Formó dupla central con Stav Lemkin y mostró buena compenetración con el lateral izquierdo Mats Rots.

    Su mejor partido llegó en la victoria 2-1 sobre el Ajax en abril, y una semana después marcó su primer gol profesional, rematando un córner en el 2-1 al Volendam. En marzo debutó con la sub-19 de Holanda.

  • Ruud NijstadGetty

    Principales puntos fuertes

    Nijstad destaca por su habilidad con el balón: tiene un gran alcance en el pase, lanza precisos balones largos y muestra mucha confianza con la pelota. Es el prototipo del defensa moderno, capaz de actuar como lateral izquierdo invertido e incorporarse al centro del campo para apoyar el ataque.

    Él mismo lo resume: «Manejo de balón, fuerza física, visión de juego y buen pase». Además, con sus 1,90 m aún tiene margen para crecer.

  • Ruud Nijstad Getty

    Hay margen de mejora

    Pese a su posición y a sus 1,90 m, Nijstad admite: «En defensa, dentro del área, aún puedo mejorar, y también con mi pie derecho». El partido contra el Ajax se lo recordó: sufrió en los duelos aéreos con Wout Weghorst.

  • Frank De Boer of AjaxGetty Images Sport

    ¿El próximo... Frank de Boer?

    A Nijstad se le compara con el legendario defensa holandés Frank de Boer, otro central zurdo que debutó en la Eredivisie a los 18 años. Ambos destacan por su capacidad para sacar el balón desde atrás y por su fuerza.

    Al ver a Nijstad en acción, también recuerda a Nathan Ake, central zurdo del Manchester City que Pep Guardiola reconvirtió en lateral izquierdo.

  • Ruud NijstadGetty

    ¿Y ahora qué?

    A cuatro jornadas del final de la Eredivisie, Nijstad se centra en que Twente termine segundo para lograr la Liga de Campeones o, al menos, la Liga Europa. Sin embargo, ya piensa en su futuro. Tiene contrato con el Twente hasta 2027, así que el club puede venderlo este verano por unos 8 millones de euros o arriesgarse a perderlo gratis el año que viene.

    Lo dejó claro en una entrevista reciente con ESPN: «O renuevo o me voy. Tengo una idea de lo que haré, pero, tal como están las cosas, soy jugador del FC Twente. Sé aislarme de todo esto y dejarlo en manos de mis padres y de mi representante. Me centro en el fútbol. Me considero sensato y mantengo la calma. Las cosas van rápidas, más de lo esperado, pero estoy contento con los minutos que juego y espero seguir así».

    Su entrenador, John van den Brom, asegura que está destinado a lo más alto: «Las cosas buenas llegan rápido. Ruud ha mejorado mucho; es un chico encantador con un talento enorme y mucho potencial. Para mí, está entre los cinco jugadores más talentosos que he dirigido».