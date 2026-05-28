Según CaughtOffside, Dias planea dejar el City este verano tras la salida de Guardiola. El central de 29 años, que llegó en 2020 y ha jugado 255 partidos, se siente inquieto por los cambios técnicos en el Etihad. Aunque su contrato vence en 2029, su cláusula rondaría los 60 millones de euros, lo que ha despertado el interés del Real Madrid, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain.