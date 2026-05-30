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Ruben Dias confirma su ruptura con Maya Jama. El defensa del Manchester City publica un comunicado enfadado en el que niega haber engañado a la presentadora de «Love Island», después de que su abuelo de 85 años le interrogara
Días se pronuncia sobre la ruptura y desmiente los rumores
Dias ha confirmado públicamente que él y Jama ya no están juntos. El defensa del Manchester City ha roto su silencio tras semanas de especulaciones sobre el fin de su relación. El internacional portugués ha usado Instagram para desmentir los rumores de infidelidad.
Días responde a las acusaciones
El defensa afirmó que los rumores, que ya afectaban a su vida personal y familiar, eran imposibles de ignorar. Las constantes noticias y chismes en Internet habían llegado a sus mayores, por lo que decidió responder públicamente.
Díaz escribió en Instagram: «Cuando mi abuelo de 85 años me pregunta si he engañado a mi novia porque lo ve en las noticias, trazo la línea. Maya y yo siempre nos hemos respetado; nunca cruzamos ese límite.
Una mentira repetida muchas veces puede parecer verdad, pero nunca la he engañado ni he tenido intención de hacerlo. Maya merece todo el respeto.
Las razones de nuestra ruptura son privadas; las afrontamos de manera madura. He guardado silencio porque mi vida personal me pertenece, pero mentir y distorsionar solo por clics es incorrecto. Respétame, respeta a Maya y entiende que una relación puede terminar sin traiciones.
Instagram / @rubendias
Una inusual intervención pública de Dias
Díaz suele mantener su vida privada alejada de los focos, así que su declaración es inusual. Las especulaciones sobre el futuro de la pareja crecieron a mediados de mayo, tras eliminar las fotos mutuas de sus redes. Se informaba que se habían conocido en los MTV EMA de Mánchester en noviembre de 2024 y confirmaron su relación en abril de 2025.
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La atención vuelve al fútbol
Tras resolver el asunto público, Dias se centra de nuevo en su carrera. El defensa, clave en el Manchester City, renovó hasta 2029 y ahora se centra en los compromisos internacionales con Portugal rumbo al Mundial 2026. La selección lusa está en el Grupo K con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Antes, la Selección jugará dos amistosos: ante Chile el 6 de junio y frente a Nigeria el 10.