Ruben Amorim ha sido visto jugando al pádel con el director del Manchester City dos meses después de su brutal despido del Manchester United

Lo más llamativo de la aparición de Amorim fue la compañía que eligió. Se le vio en la cancha junto a Viana, el director deportivo del Manchester City. Ambos comparten una larga historia, ya que jugaron juntos en el Braga antes de que Viana nombrara a Amorim entrenador del Sporting durante su exitosa etapa en Lisboa.

El club deportivo celebró esta visita de alto nivel en las redes sociales con una publicación desenfadada. «Intentamos contactar contigo para reforzar nuestro cuerpo técnico, ¡pero esta vez no ha podido ser!», decía el pie de foto. «Muchas gracias por vuestra visita, Ruben Amorim y Hugo Viana, ha sido un placer teneros en la Padel Expo».