Getty
Traducido por
Ruben Amorim ha sido visto jugando al pádel con el director del Manchester City dos meses después de su brutal despido del Manchester United
De vuelta al sol
Amorim ha reaparecido en su Portugal natal, mostrándose relajado y de buen humor durante una visita al club Padel Expo de Lisboa. Se trata de una de las pocas apariciones públicas del técnico de 41 años desde que, en enero, llegara a su fin su etapa de 14 meses en el Manchester United. El exentrenador del Sporting de Lisboa fue destituido tras un decepcionante empate a 1-1 contra el Leeds United. Ese resultado, sumado a los supuestos roces internos en Carrington, llevó a la directiva del United a pagar una indemnización de 12 millones de libras para romper relaciones con el entrenador, que había llegado con unas expectativas tan altas.
Un encuentro de mentes de Mánchester
Lo más llamativo de la aparición de Amorim fue la compañía que eligió. Se le vio en la cancha junto a Viana, el director deportivo del Manchester City. Ambos comparten una larga historia, ya que jugaron juntos en el Braga antes de que Viana nombrara a Amorim entrenador del Sporting durante su exitosa etapa en Lisboa.
El club deportivo celebró esta visita de alto nivel en las redes sociales con una publicación desenfadada. «Intentamos contactar contigo para reforzar nuestro cuerpo técnico, ¡pero esta vez no ha podido ser!», decía el pie de foto. «Muchas gracias por vuestra visita, Ruben Amorim y Hugo Viana, ha sido un placer teneros en la Padel Expo».
El respeto se mantiene a pesar de la salida
Aunque las últimas semanas de Amorim en Manchester se vieron empañadas por los malos resultados, su reputación entre los exjugadores sigue intacta. Matheus Cunha defendió recientemente el legado del entrenador durante una entrevista con DAZN.
«Siempre he estado muy agradecido por todo lo que hizo Ruben», dijo Cunha. «Creo que es muy fácil, cuando las cosas cambian, ver el pasado solo como problemas, pero es todo lo contrario; era una persona increíble. Muchos jugadores nuevos llegaron gracias a él, así que creo que también tiene mucho que ver en el éxito que estamos teniendo ahora».
- Getty Images Sport
A la espera del siguiente paso
Amorim también fue visto en el Abierto de Catar el mes pasado, donde las cámaras de televisión lo captaron viendo cómo Carlos Alcaraz derrotaba a Karen Khachanov. Su presencia en Doha tomó por sorpresa a los comentaristas, y uno de ellos señaló: «Últimamente tiene algo de tiempo libre. El exentrenador del Manchester United está disfrutando del tenis».
El exentrenador del Sporting ha sido relacionado con varios puestos de alto nivel en toda Europa desde su destitución, pero no parece tener prisa por volver a los banquillos. A medida que la temporada llega a su fin, es probable que su nombre siga siendo tema de actualidad y su próximo club será, sin duda, motivo de debate.