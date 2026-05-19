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Rubén Amorim, exentrenador del Manchester United, está a punto de incorporarse al equipo dos veces campeón de la Liga de Campeones en su primer cargo como entrenador desde que dejó Old Trafford
Amorim, en el punto de mira mientras el Benfica se prepara para un cambio de entrenador
Amorim, de 41 años, podría regresar al banquillo del Benfica tras ser despedido por el Manchester United en enero. Según The Sun, el club portugués lo ve como el candidato ideal para sustituir a Mourinho.
A pesar de sus problemas en Inglaterra, su prestigio permanece intacto en Portugal tras su éxito con el Sporting de Lisboa. La vacante en el Estadio da Luz surgió porque, según los rumores, Mourinho está a punto de fichar por el Real Madrid. Así, el Benfica ya prepara la próxima temporada con Amorim como opción preferida para dirigir al equipo.
- AFP
Se rumorea que Mourinho podría fichar por el Real Madrid
Según algunas informaciones, Mourinho podría regresar al Real Madrid tras terminar invicto la Liga con el Benfica. A pesar de ello, el club acabó tercero y fuera de la Champions.
Tras menos de un año en el banquillo lisboeta, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habría contactado con él para que dirija al gigante español. Esta noticia ha provocado una reestructuración en el cuerpo técnico que podría abrir la puerta a que Amorim ocupe el puesto en el Benfica.
Un entorno familiar para el exentrenador del United
Fichar por el Benfica sería especial para Amorim: jugó y se retiró allí en 2017, cuando Rui Costa era director deportivo. Luego se consolidó como uno de los técnicos jóvenes más prometedores de Europa tras ganar la liga portuguesa con el Sporting en 2021 y 2024. Además, ganó dos Copas de la Liga con el Sporting y una con el Braga en 2020. Costa, hoy presidente, sigue siendo un gran admirador de Amorim, lo que impulsa el interés del Benfica en ficharlo.
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Amorim busca recuperarse tras un difícil paso por la Premier League.
La etapa de Amorim en el Manchester United acabó por tensiones internas y malos resultados. Fue destituido poco después de Año Nuevo, tras empatar contra el Leeds en la Premier League. En Old Trafford dirigió 63 partidos: ganó 25 y perdió 23. Su regreso al Benfica podría relanzar su carrera en un entorno más familiar.