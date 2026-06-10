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Roy Keane revela que mantuvo una «conversación madura» con Bruno Fernandes tras criticar al capitán del Manchester United mientras este intentaba batir el récord de asistencias de la Premier League
Keane y Fernandes hacen las paces
La tensión entre estas dos figuras del Manchester United se resolvió cuando Fernandes contactó con el exinternacional irlandés. En el último episodio del pódcast «Stick to Football» de Sky Bet, Keane confirmó que hablaron y dejaron atrás sus desacuerdos.
Dijo: «Hubo una reacción tras lo que dijimos en el podcast de hace unas semanas, por lo que dije sobre Bruno Fernandes, y él se puso en contacto conmigo para charlar. Así que le llamé y tuvimos una conversación muy agradable. Hablamos de todo. A veces, en podcasts o comentarios de partidos, se malinterpreta lo que dices y la gente se ofende. Mantuvimos una charla madura y agradable». Keane bromeó: «Se disculpó, le perdoné, nada más. Fue una buena charla».
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La «mentira» que desencadenó la disputa
La tensión entre ambos estalló cuando Fernandes acudió al programa «The Diary of a CEO» y acusó a la leyenda del club de mentir sobre unos comentarios que, según él, nunca hizo. Antes, en «The Overlap», Keane había dicho que Fernandes pasaba el balón en vez de disparar solo para batir récords personales, algo que el portugués negó rotundamente.
Fernandes respondió: «No me importan las críticas, pero no tolero que mentan sobre mí. Lo que dijo Keane es falso: o confundió otra entrevista o inventó mis palabras».
Una tormenta en las redes sociales y comparaciones con burros
Antes de esa «agradable charla», la polémica ya se había extendido a las redes. Tras las acusaciones de falta de honestidad, Keane pareció contraatacar publicando en Instagram una enigmática imagen de un burro, interpretada como una pulla al liderazgo del capitán del United.
Pese a la tensión, Keane admite que hablar fue lo mejor: «Me gusta poner límites con los jugadores; no quiero llamarles cada dos semanas, pero a veces es bueno conversar. Hablamos con Bruno, se había escrito mucho y él es clave para el United. Fue un buen chat y espero que él también lo disfrutara. Hablamos de todo un poco y me sentí mejor».
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El récord de asistencias sigue siendo la referencia
Aunque el enfrentamiento ya se resolvió, las hazañas de Fernandes esa temporada siguen siendo históricas. El capitán del United batió el récord de asistencias en una sola campaña de la Premier League con 21, superando las marcas de Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Esa persecución del récord molestó a Keane, quien criticó que el equipo priorizara el logro personal sobre los resultados.
Fernandes siempre ha priorizado la victoria sobre los premios personales. Con la disputa zanjada y la vuelta a la Liga de Campeones, el jugador de 31 años puede centrarse en liderar al equipo de Michael Carrick sin distracciones.