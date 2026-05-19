Roy Keane, «furioso», critica a Bruno Fernandes y a sus compañeros del Manchester United por su comportamiento «de circo» ante el Nottingham Forest

Keane afirmó que la atención sobre el récord personal de Fernandes refleja un problema de mentalidad en el equipo. Criticó que los jugadores celebraran más la asistencia que el gol marcado.

«Después del partido, en la entrevista, el capitán del Manchester United dijo: “Sí, quizá debería haber chutado en algunas ocasiones, pero les hice esos pases”», añadió. «Vaya. ¿Cómo puede ser la mentalidad de un futbolista que sale a un partido y habla de algún récord individual? Si ocurre, conseguirá todas esas estadísticas de todos modos, pero que se convierta en el punto principal del rendimiento del Manchester United durante el fin de semana...».

Me daba vergüenza ajena. Todos fueron a felicitarlo por la asistencia, ¿y el que marcó el gol? No ganarán nada con esa mentalidad: encajan dos goles y todos se vuelven locos porque ha igualado un récord de asistencias. Es un circo».