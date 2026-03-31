Ronaldo y Rivaldo visitan la concentración de la selección brasileña, mientras que João Pedro admite sentir «presión» por emular a los héroes del Mundial de 2002

Una de las principales frustraciones para los aficionados sigue siendo la incapacidad de estrellas como Vinicius Junior y Raphinha para reproducir en la selección el rendimiento goleador que muestran en sus clubes. Aunque Pedro ha destacado en Inglaterra con 14 goles y ocho asistencias para el Chelsea en la Premier League esta temporada, a toda la línea de ataque le ha resultado difícil trasladar esa eficacia a la selección.

«Nos estamos conociendo mejor», explicó Pedro. «Yo juego en Inglaterra, Vini juega en España y Raphinha está en otro club. Necesitamos entrenar juntos igual que lo hacemos en nuestros clubes, donde pasamos todo el año. Con la selección nacional, las cosas se hacen de forma diferente a como se hacen en el club, así que hay que adaptarse rápidamente. Con más tiempo de entrenamiento, las cosas empiezan a funcionar mejor. Las cosas empezarán a encajar muy pronto».