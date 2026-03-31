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Ronaldo y Rivaldo visitan la concentración de la selección brasileña, mientras que João Pedro admite sentir «presión» por emular a los héroes del Mundial de 2002
Los ídolos vuelven al campo de entrenamiento
La llegada de Ronaldo y Rivaldo se produce en un momento delicado para el equipo de Carlo Ancelotti, que busca recuperar el ritmo tras una decepcionante derrota por 2-1 en un partido amistoso contra Francia.
La legendaria pareja, que lideró el último triunfo mundial de Brasil hace 24 años, observó cómo la actual generación se preparaba para su próximo amistoso contra Croacia. La presencia de estos iconos sirve como un claro recordatorio de las altas expectativas que se generan cada vez que se viste la famosa camiseta amarilla.
El peso de la historia
El delantero del Chelsea, Pedro, no se hace ilusiones respecto a las expectativas que se han depositado en la actual selección brasileña. En declaraciones a ESPN Brasil, el jugador de 24 años afirmó: «En su día teníamos a Ronaldo, Ronaldinho, Romario, pero si nos fijamos en el fútbol actual, Brasil cuenta con jugadores de ese nivel. Está Vini en el Real Madrid, Raphinha en el Barcelona, Estevao [Willian] y yo en el Chelsea, y también Andrey. Todos juegan en clubes de primera línea. Lo que preocupa es que hace mucho tiempo que Brasil no gana un Mundial. Somos la mejor selección del mundo, y cuando llevas tanto tiempo sin ganar, la presión se acumula».
Tender puentes entre el club y la selección
Una de las principales frustraciones para los aficionados sigue siendo la incapacidad de estrellas como Vinicius Junior y Raphinha para reproducir en la selección el rendimiento goleador que muestran en sus clubes. Aunque Pedro ha destacado en Inglaterra con 14 goles y ocho asistencias para el Chelsea en la Premier League esta temporada, a toda la línea de ataque le ha resultado difícil trasladar esa eficacia a la selección.
«Nos estamos conociendo mejor», explicó Pedro. «Yo juego en Inglaterra, Vini juega en España y Raphinha está en otro club. Necesitamos entrenar juntos igual que lo hacemos en nuestros clubes, donde pasamos todo el año. Con la selección nacional, las cosas se hacen de forma diferente a como se hacen en el club, así que hay que adaptarse rápidamente. Con más tiempo de entrenamiento, las cosas empiezan a funcionar mejor. Las cosas empezarán a encajar muy pronto».
- AFP
¿Y ahora qué?
El reto para Ancelotti se ha complicado tras conocerse que Raphinha estará de baja cinco semanas por una lesión en el tendón de la corva. Dado que Neymar sigue sin recuperar su mejor forma física y no ha sido convocado en esta ocasión, la responsabilidad de liderar la delantera recae ahora en gran medida sobre Pedro de cara al partido del martes contra Croacia en Orlando. En el próximo Mundial, Brasil ha quedado encuadrado en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.