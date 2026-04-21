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Romelu Lukaku y el Nápoles mantienen «conversaciones constructivas» tras el enfrentamiento por la rehabilitación de su lesión
Las tensiones se han calmado en Nápoles
La relación entre Lukaku y el Nápoles se ha normalizado tras «conversaciones constructivas» entre el jugador y el club. El delantero de 32 años se había ido a Bélgica para tratarse un problema recurrente en los isquiotibiales, lo que generó tensiones sobre su recuperación.
Pese a los rumores de ruptura, han acordado que siga su recuperación en su país, informa The Athletic. El plan es que el exjugador del Chelsea regrese a Nápoles poco antes de unirse a la selección belga para la Copa del Mundo de 2026, con el fin de llegar en óptimas condiciones a club y país.
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Lukaku aclara las cosas
Ante los rumores en redes, Lukaku reafirmó su compromiso con el Napoli. «En las últimas semanas no me sentía bien físicamente; me hice pruebas en Bélgica y detectaron inflamación y líquido en el músculo iliopsoas, cerca de la cicatriz», escribió en Instagram.
«Nunca le daría la espalda al Nápoles. Solo quiero jugar y ayudar a mi equipo a ganar, pero primero debo estar clínicamente al 100 %».
El club suspende las medidas disciplinarias
El acuerdo supone un gran alivio para el Nápoles, que hace semanas valoraba medidas drásticas. A finales de marzo se informó que el club italiano valoraba sancionarlo por no asistir a los entrenamientos programados. El Napoli afirmó que Lukaku no respondió a sus peticiones de regresar a Italia. Tras la reunión del lunes, esas amenazas quedaron en suspenso para favorecer un acuerdo que permita al delantero volver a jugar.
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Una campaña difícil
Lukaku solo ha jugado siete partidos como suplente esta temporada tras lesionarse el tendón de la corva en un amistoso de pretemporada en agosto. Esto contrasta con su primer año en Nápoles, donde marcó 14 goles y dio 11 asistencias tras fichar por 30 millones de euros (25,2 millones de libras) procedente del Chelsea y ayudó a ganar la Serie A. Con su contrato en el Estadio Diego Armando Maradona vigente hasta 2027, el club confía en su recuperación a largo plazo tras una temporada marcada por las lesiones.