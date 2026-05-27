Getty Images
Traducido por
Romelu Lukaku, molesto, quiere quedarse en el Nápoles tras la exagerada saga de su recuperación de la lesión
Una postura desafiante respecto a su futuro
Lukaku ha dejado claro que no piensa dejar el Nápoles este verano, a pesar de una temporada marcada por lesiones y tensiones fuera del campo. El delantero, que llegó al Estadio Diego Armando Maradona en agosto de 2024, apenas ha jugado cinco partidos como suplente en la Serie A y no ha logrado recuperar su mejor nivel.
«Me molestó cómo algunos medios italianos presentaron el asunto», declaró a La Dernière Heure. «Exageraron. No vine a Bélgica de vacaciones; quería recuperar mi mejor nivel. Ahora [mi relación con el club] va bien. Se entiende por qué actué así. Mi amor por el club sigue intacto».
- (C)Getty Images
Conflictos con el cuerpo técnico
La temporada 2025-26 se caracterizó por la ruptura entre Lukaku y la directiva. La tensión aumentó cuando el delantero no regresó al entrenamiento tras el parón internacional de marzo. Su ausencia frustró al entrenador Antonio Conte, quien admitió sentirse «decepcionado» porque el jugador no se comunicara con él durante su visita al campo para hablar sobre su rehabilitación de los isquiotibiales.
Conte ya confirmó su salida del Nápoles y suena como candidato a la selección italiana. A pesar de ello, Lukaku, cuyo contrato vence en 2027, no piensa marcharse: «Me queda un año de contrato. Soy jugador del Nápoles y no soy de los que piden irse», aclaró.
El camino hacia la recuperación en Bélgica
La polémica sobre Lukaku surgió porque se recuperó de su lesión lejos del equipo médico del club. Aunque algunos medios afirmaron que su estancia en Bélgica indicaba un distanciamiento del plantel, el jugador de 33 años asegura que solo se centró en su puesta a punto física. No juega con el Nápoles desde la primavera, lo que genera dudas sobre su preparación para las competiciones nacional e internacional. Mientras Nápoles se prepara para la era pos-Conte, Lukaku sigue siendo una figura clave en el vestuario.
- Getty Images Sport
De cara al Mundial
A pesar de su falta de ritmo de competición, la selección belga mantiene la confianza en su máximo goleador histórico. Lukaku ha sido convocado para el próximo Mundial, una gran muestra de confianza aunque no juegue con los Diablos Rojos desde el partido de clasificación contra Gales en junio del año pasado. Bélgica debutará en el Mundial contra Egipto el 15 de junio, enfrentará a Irán el 21 y cerrará la fase de grupos ante Nueva Zelanda el 26.