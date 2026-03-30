Romelu Lukaku desmiente los rumores sobre su salida del Nápoles y aclara su situación de recuperación en Bélgica tras el «ruido» generado en torno a su recuperación de la lesión

En un mensaje dirigido directamente a la afición, Lukaku declaró: «Esta temporada ha sido muy difícil para mí, entre la lesión y la pérdida personal. Sé que ha habido mucho revuelo en los últimos días sobre mi situación y es importante aclararlo todo. La verdad es que en las últimas semanas no me encontraba bien físicamente, me hice unas pruebas mientras estaba en Bélgica y resultó que había inflamación y líquido en el músculo iliopsoas, cerca del tejido cicatricial», explicó el delantero.

«Es el segundo problema que he tenido desde que regresé a principios de noviembre. Decidí hacer la rehabilitación en Bélgica para estar listo cuando me necesiten».

«Creo que la mayoría de vosotros visteis la entrevista que concedí en Verona: nunca podría dar la espalda al Nápoles, nunca. No hay nada que desee más que jugar y hacer ganar a mi equipo, pero ahora mismo tengo que asegurarme de estar clínicamente al 100 %, porque últimamente no lo estaba y eso también me pesaba mentalmente».



