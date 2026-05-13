AFP
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Romelu Lukaku deja de nuevo el Nápoles, y el club de la Serie A espera una oferta para el verano, mientras el jugador se recupera de su lesión
Pausa estratégica para recuperarse de una lesión
Según La Gazzetta dello Sport, Lukaku y el Nápoles acordaron que el delantero deje las instalaciones del club y regrese a Bélgica para recuperarse en el centro técnico de la selección. La directiva autorizó su salida para evitar nuevas fricciones.
A diferencia de marzo, cuando una situación similar acabó en multa y tensión, ahora predomina la cooperación. Ambos saben que mantener una relación profesional es clave de cara al mercado estival, que podría definir su futuro.
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Cómo evitar un desastre financiero
El Nápoles sabe que Lukaku es un activo valioso. Invirtió mucho en él y quiere evitar una gran pérdida si se marcha en malos términos. Dejarlo recuperarse en un entorno familiar busca preservar su valor de mercado para una posible venta en los próximos meses.
Mientras la temporada europea concluye, la directiva del Estadio Diego Armando Maradona aguarda la oferta adecuada, previsiblemente de la Superliga turca o la Liga Profesional de Arabia Saudí. Buscan un club que asuma el alto salario del delantero y pague un traspaso que compense su inversión.
Un legado agridulce en Nápoles
A pesar de la incertidumbre actual, Lukaku triunfó en Nápoles: marcó 14 goles y ayudó al club a ganar el Scudetto. Su potencia y puntería conquistaron a la afición antes de que las lesiones frenaran su progresión.
Sin embargo, la temporada 2025-26 ha sido una pesadilla para el exjugador del Chelsea y el Inter: una grave lesión en agosto de 2025 le ha limitado a solo una hora de juego, con un gol en el 95’ ante el Verona, en una campaña marcada por la frustración y la enfermería.
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Con la vista puesta en una salida este verano
El capítulo entre el Nápoles y Lukaku ha terminado: el equipo avanza sin él. Con 70 puntos, el Nápoles es segundo, tres por encima de la Roma, quinta, a falta de dos jornadas. Cada partido es clave para lograr la clasificación a la Liga de Campeones.