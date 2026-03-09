AFP
Roman Abramovich desafía al Gobierno británico por el control de los 2500 millones de libras esterlinas procedentes de la venta del Chelsea, a pesar de su promesa a Ucrania, mientras se acerca la fecha límite
Una batalla por miles de millones
Los fondos han permanecido bloqueados en una cuenta bancaria del Reino Unido desde que el club fue vendido a un consorcio liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly, según informa The Guardian. Mientras que el Gobierno británico pretende que el dinero se destine exclusivamente a las víctimas de Ucrania, el equipo legal de Abramovich sostiene que el efectivo sigue siendo «propiedad exclusiva» de Fordstam Ltd, la sociedad utilizada por el multimillonario para financiar al Chelsea durante su exitosa etapa en Stamford Bridge.
Conflicto por intenciones caritativas
El núcleo de la disputa radica en la definición de «víctimas». Cuando Abramovich anunció por primera vez su intención de vender el Chelsea en marzo de 2022, declaró que los ingresos se destinarían «en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania». Esta formulación ha suscitado la preocupación de las autoridades británicas, que temen que el multimillonario pretenda desviar una parte de los fondos de ayuda a beneficiarios rusos, una medida que el Gobierno está decidido a bloquear.
Los abogados de Kobre & Kim, que representan a Abramovich, han respondido a las restricciones afirmando: «El Gobierno del Reino Unido parece estar tratando esta donación propuesta como una forma de medida punitiva contra el Sr. Abramovich. La propuesta de donar estos ingresos fue iniciada por el Sr. Abramovich antes de la imposición de las sanciones, y él sigue plenamente comprometido con garantizar que los fondos se utilicen con fines benéficos».
El gobierno lanza un ultimátum.
Con la fecha límite del 17 de marzo acercándose rápidamente, los ministros británicos están perdiendo la paciencia ante el estancamiento que dura ya tres años. La ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, ha adoptado una postura firme al respecto y ha dejado claro que el Estado está dispuesto a tomar medidas drásticas si el antiguo propietario del Chelsea no cumple con sus directrices en relación con los miles de millones congelados.
Cooper declaró recientemente: «Este dinero se prometió a Ucrania hace más de tres años. Es hora de que Roman Abramovich haga lo correcto, pero si no lo hace, actuaremos». El primer ministro Keir Starmer se hizo eco de este sentimiento y advirtió en diciembre que «el tiempo se acaba» para llegar a una resolución antes de que el Gobierno inicie un procedimiento formal de confiscación.
Se avecina un enfrentamiento legal
Abramovich no ha dado señales de ceder, y sus representantes acusan al Gobierno de realizar «declaraciones con carga política y gran repercusión mediática» para presionar al oligarca. Si el Gobierno británico intenta incautar los fondos mediante una confiscación formal, el equipo jurídico ha confirmado que la medida será impugnada enérgicamente ante los tribunales, lo que podría retrasar aún más la ayuda humanitaria.
