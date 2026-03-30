Roma, una masa salarial demasiado elevada: los Friedkin quieren reducirla a 100 millones. Estos son los que podrían marcharse

Independientemente de cómo termine la temporada de laRoma, con la lucha por una plaza en la Champions aún abierta frente a la Juventus y el Como, la estrategia financiera del club giallorosso cambiará drásticamente.





La familia Friedkin está presionando para que el club cumpla al 100 % con los límites impuestos por la UEFA en el acuerdo de conciliación del Fair Play Financiero, que concluirá al final de esta temporada, y, en consecuencia, está tratando de imponer una importante reducción de la masa salarial.



