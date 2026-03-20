Roma: «solo» 22 millones de euros de ingresos por la Europa League

La Roma ha salido derrotada de la doble confrontación con el Bolonia, el derbi europeo, y ha dicho oficialmente adiós a la Europa League 2025/2026, una competición en la que, sobre el papel, figuraba entre las favoritas para la victoria final. El partido de vuelta, que terminó con un resultado de 4-3 a favor de los emilianos en la prórroga, pone así fin también a los ingresos que la competición de la UEFA estaba garantizando en el balance.





Y precisamente el análisis de las cuentas, realizado por Calcio e Finanza, sitúa la prima obtenida esta temporada en una cifra increíblemente inferior a la que cobran los clubes que participan en la Liga de Campeones.



