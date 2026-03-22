Roma-Lecce: Gasperini termina el partido con tres jugadores sub-20 en ataque: Robinio Vaz, Arena y Venturino

La Roma había comenzado el partido con Pisilli (no tan joven, pero sí joven, nacido en 2004) y Pellegrini por detrás de Malen; en el minuto 51 se produjo el primer cambio: Robinio Vaz por El Aynaoui, el francés en ataque con Pisilli retrasado en la línea de centrocampistas; seis minutos después llegó el gol del talentoso francés, una intuición de Gasperini que, hasta hoy, solo le había concedido unos pocos minutos aquí y allá. A un cuarto de hora del final entró también Arena por Malen y, en el minuto 80, Venturino sustituyó a Pellegrini; et voilà, ahí está el tridente juvenil de la Roma: en los últimos minutos del partido había tres jugadores sub-20 en la delantera, los giallorossi ganan y la mirada se proyecta (también) hacia el futuro.