55. Es la suma de las edades de los tres delanteros de la Roma que sentenciaron el partido contra el Lecce: Robinio Vaz (2007, 19 años), Antonio Arena (2009, 17 años) y Lorenzo Venturino (2006, 19 años; cumplirá 20 en junio). Tres jóvenes con talento que se están haciendo un hueco en el equipo de Gasperini. El francés, por cierto, difícilmente olvidará este partido, ya que los giallorossi ganaron precisamente gracias a un gol suyo: 1-0 final, primer tanto con la camiseta giallorossa para el exjugador del Marsella, que llegó en enero por 30 millones (25 fijos más otros 5 en bonificaciones, 3 fácilmente alcanzables y 2 más complicados).
Traducido por
Roma-Lecce: Gasperini termina el partido con tres jugadores sub-20 en ataque: Robinio Vaz, Arena y Venturino
LAS DECISIONES DE GASPERINI
La Roma había comenzado el partido con Pisilli (no tan joven, pero sí joven, nacido en 2004) y Pellegrini por detrás de Malen; en el minuto 51 se produjo el primer cambio: Robinio Vaz por El Aynaoui, el francés en ataque con Pisilli retrasado en la línea de centrocampistas; seis minutos después llegó el gol del talentoso francés, una intuición de Gasperini que, hasta hoy, solo le había concedido unos pocos minutos aquí y allá. A un cuarto de hora del final entró también Arena por Malen y, en el minuto 80, Venturino sustituyó a Pellegrini; et voilà, ahí estaba el tridente juvenil de la Roma: en los últimos minutos del partido había tres jugadores sub-20 en la delantera, los giallorossi ganaron y la mirada se proyecta (también) hacia el futuro.
ROBINIO VAZ, ARENA Y VENTURINO: CIFRAS Y DETALLES DE LAS TRES OPERACIONES
Como ya se ha dicho, Robinio Vaz fue el mejor pagado de los tres y llegó a Italia gracias a una maniobra relámpago del director deportivo Ricky Massara, quien, ante las lesiones de Ferguson y Dovbyk, aceleró la operación para poner a disposición de Gasperini otro delantero además de Malen. Venturino también llegó en enero, cedido con opción de compra por el Genoa en el marco de la operación Baldanzi: si los giallorossi quieren ficharlo definitivamente al final de la temporada, deberán abonar 7 millones a las arcas rossoblù; en caso de que se ejerza la opción de compra, el jugador ya ha firmado un contrato hasta 2030. Arena llegó a la Roma el verano pasado procedente del Pescara, con el que se convirtió en el primer jugador nacido en 2009 en debutar y marcar en la categoría profesional.