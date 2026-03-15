El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, habló con DAZN tras la derrota en Como y se centró sobre todo en la expulsión de Wesley.
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Roma, Gasperini: «¿Tarjeta roja a Wesley? El fútbol está tomando un mal rumbo con las simulaciones; el Como busca estas situaciones»
LA EXPULSIÓN DE WESLEY
«Ya lo he comentado en otras ocasiones: hoy no tiene sentido hablar de esta tendencia del fútbol a las simulaciones. El Como busca este tipo de situaciones. Por desgracia, se trata de un episodio grave, como el del empate. El Como hace bien estas jugadas, nosotros siempre hemos defendido bien y aquí no lo hemos hecho bien. La jugada de Malen en el 1-1 que podría habernos devuelto la ventaja. Son demasiadas jugadas llamativas como para pasar desapercibidas».
SOBRE MALEN Y LAS DIFICULTADES
«Si él siempre tiene estas situaciones claras y definidas, significa que el equipo está trabajando bien. El equipo ha hecho su partido: en la primera parte hemos presionado bien los pases largos de su portero y en la segunda aún mejor; luego, el Como ha dado entrada a jugadores importantes. La verdadera dificultad llegó solo tras la superioridad numérica».
De nuevo sobre el futuro de Malen en rueda de prensa: «Pregúntale eso al club, quizá en mayo o junio. Ellos deciden, pero la Roma tiene una opción de compra. Cuando la ejerzan, ya veremos».
EL GRUPO Y SU PRÓXIMO COMPROMISO
«Son unos chicos extraordinarios, muy jóvenes; tenemos que intentar que algunos jugadores que se están recuperando de lesiones vuelvan al mejor nivel posible. En este momento también tenemos las sanciones, que nos restan continuidad. Pero no tenemos tiempo para lamentarnos».
SU CELIK
«Tiene un problema en la pantorrilla; esperemos que solo sea el comienzo de unos calambres. Puede desempeñar varias funciones; lo habría puesto en defensa y esperamos que se recupere para el jueves».