Roma: Gasperini, furioso por la tarjeta roja a Wesley: le lanza los papeles al asistente

La ira de Gasperini, según informa DAZN, se debe no solo a la expulsión, sino sobre todo al momento en que se produjo, ya que en ese instante, con el cambio de Venturino, estaba a punto de reorganizar un equipo que ya se encontraba en apuros. De hecho, el cambio de Venturino quedó en suspenso y se modificó, y el exjugador del Genoa acabó volviendo a sentarse en el banquillo y ya no volvió a salir al campo.