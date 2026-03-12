Goal.com
Roma, Gasperini: «Ahora se juega al fútbol-rugby. ¿Pellegrini? Pobre chico, dejadlo en paz. Aquí está cuándo vuelven Koné y Soulé»

Las declaraciones del entrenador de la Roma tras el partido.

Gian Piero Gasperini, entrenador de laRoma, habló con Sky Sport y en rueda de prensa tras el empate a 1-1 contra el Bolonia en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Estas fueron sus palabras.

«Ha sido un partido en el que ellos han apostado mucho por el juego físico, un poco como en Génova. Luego nos hemos adaptado mejor, hemos creado situaciones de peligro también en la primera parte, pero estábamos un poco por debajo de ellos y el estadio también ha influido. Bernardeschi ha hecho cosas muy buenas y el Bolonia tiene jugadores fuertes. Probablemente el resultado sea justo, porque nosotros también hemos tenido varias ocasiones de peligro». 

    «Ahora las segundas bolas se han vuelto decisivas: la presión te lleva a jugar la bola larga, y muy a menudo acabas jugando este fútbol-rugby. Creo que es algo propio de la temporada, en cuanto cambien las temperaturas, como ocurre en los finales de los partidos, se empieza a jugar un fútbol más pasivo y pronto podría ser así. ¿Regreso? Si el partido se desarrolla así, el aspecto técnico de la construcción del juego se vuelve mucho más difícil y hay que trabajar en la estructura. Hoy teníamos un equipo muy joven, podemos permitirnos algún déficit de fuerza, pero en los noventa minutos hemos salido bien. En Roma será decisivo, ambos partidos pueden ser diferentes. Hemos creado 4-5 ocasiones. No es una cuestión de descaro, también había un rival de valor enfrente, no considero que la actuación de la Roma haya sido negativa en absoluto».

    En la rueda de prensa, el exjugador del Atalanta añadió:

    «¿Problemas en defensa? Es una cuestión de adaptación. Hermoso y Mancini estaban fuera y hoy se jugaba mucho con balones largos y entradas. Ghilardi ha hecho un buen partido, Celik como defensa es sin duda mejor en la banda. Llevamos varias semanas conproblemas, pero para el partido de vuelta estaremos al completo, tocando madera».

    «Para Zaragoza, este tipo de partidos no son lo ideal, porque los balones largos no favorecen sus características, pero la temporada es larga y con otras temperaturas podrá marcar la diferencia, o en los últimos minutos del partido, cuando el ritmo baja. Robinio Vaz ha entrado bien y ha aportado su físico. Soulé, siendo realistas, creo que volverá después del parón, es difícil hacer una previsión. Konè es la primera vez que se pierde un partido en Europa, ha tenido problemas para recuperarse del partido de Génova. Hemos preferido no arriesgarlo, ya que ahora nos espera el Como y luego el partido de vuelta contra el Bolonia».

    «¿Pellegrini? Pobre chico, dejadlo en paz. Algunos partidos juega bien, otros menos, como todos. No es que porque hoy haya marcado, las valoraciones sean diferentes. Hay que ser siempre objetivos. ¿El Aynaoui es diferente al que vimos antes de la Copa de África? La Copa de África suele causar estos problemas, pero luego, jugando, se recupera el ritmo. Los casos son muy frecuentes, por lo que hay que tener cuidado al fichar a jugadores que juegan la Copa de África. De todos modos, el chico es excelente y muy serio, solo hay que tener paciencia».

