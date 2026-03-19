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Istvan KovacsGetty Images

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Roma-Bolonia: el árbitro Kovacs pita dos penaltis y el VAR los confirma; la reconstrucción

Las jugadas más destacadas del Roma-Bolonia

Partido trepidante en el Olimpico entre la Roma y el Bolonia. En el encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League, de hecho, se produjeron dos jugadas que el árbitro Istvan Kovacs consideró faltas de penalti. El primero por la falta de El Shaarawy sobre Zortea y el segundo por el contacto entre Freuler y Robino Vaz. Aquí está el análisis de Calciomercato.com



Roma-Bolonia, octavos de final de la Europa League

Árbitro: Kovacs 

Asistentes: Marica y Tunyogi

Cuarto árbitro: Kovacs

VAR: Martins 

AVAR: Van Driessche

  • EL PENALTI A FAVOR DEL BOLONIA

    45' - Bernardeschi lanza un pase en profundidad hacia Zortea, que se adelanta a El Shaarawy; este último le da un toque sin demasiada fuerza, pero Kovacs señala el punto de penalti. El penalti es confirmado posteriormente por el VAR.


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  • EL PENALTI A FAVOR DE LA ROMA

    67' - Robinio Vaz entra en el área y es empujado por Freuler. En esta jugada tampoco hay dudas para Kovacs: es penalti. Decisión confirmada también por el VAR tras una revisión.


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