Rodrygo necesita dejar el Real Madrid: merece ser el protagonista en otro club mientras Vinicius Jr y Kylian Mbappé acaparan la atención

El talentoso extremo sería un jugador estrella para la mayoría de los equipos, pero está fuera de posición en el equipo de Ancelotti.

Jude Bellingham fue el primero en decir lo que la mayoría podría no haber sabido: en términos de talento puro, Rodrygo es el mejor jugador en las filas del Real Madrid. No Vinicius Jr, ignorado del Balón de Oro y todo. No Luka Modric, 39, que aún dirige los mediocampos a pesar de sus piernas envejecidas. No Kylian Mbappé, máximo goleador histórico del PSG. Y no Bellingham mismo, que parece hacer todo por este equipo de Madrid.

No, según el mediocampista inglés, que habló después del triunfo en los octavos de final de la Liga de Campeones sobre el Manchester City, Rodrygo se lleva esa corona en particular.

"Es tan subestimado. Para mí, Rodrygo es probablemente el jugador más talentoso y dotado en la plantilla del Real Madrid. Las cosas que puede hacer con un balón," Bellingham dijo, antes de dejar de hablar.

El artículo sigue a continuación

El brasileño es un jugador curioso, siempre usado fuera de posición, pero dispuesto a hacer su trabajo para su equipo. La mayoría de los futbolistas que hacen sacrificios personales son el tipo confiable de jugadores polivalentes que pueden tapar huecos en todas partes, sin embargo, este no es James Milner. Rodrygo es, según la mayoría de las medidas, así como según la observación pura, un talento de clase mundial. Y a pesar de su importancia para el Madrid, especialmente en las grandes noches, parecería un desperdicio que un futbolista tan inmensamente talentoso pase su carrera haciendo el trabajo sucio fuera de posición. Un cambio podría ser lo mejor.