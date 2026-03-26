Rodri lanza una bomba sobre su posible fichaje por el Real Madrid, mientras la estrella del Manchester City afirma que «no se puede rechazar» a los grandes de La Liga

El centrocampista está recuperando poco a poco su ritmo tras un largo periodo de baja debido a una lesión en el ligamento cruzado. Aunque su ausencia supuso un duro golpe para la campaña nacional del City, Rodri cree que este descanso forzoso puede haber sido una bendición disfrazada, dada la intensidad del calendario futbolístico actual.

«Me vino bien descansar, bajar el ritmo... Mentalmente, estaba muy desgastado. Me ha permitido recargar las pilas y volver con un entusiasmo tremendo. Esta temporada no he disputado tantos minutos sobre el terreno de juego y vuelvo mucho más fresco», añadió. «Siento que he vuelto a ser el Rodri que todos queremos».