En declaraciones a Radio Marca, De la Fuente no tardó en destacar hasta qué punto el ex del City es clave tanto para su club como para la selección. El seleccionador descartó cualquier preocupación sobre su transición a un nuevo entorno nacional e insistió en que su calidad trasciende cualquier sistema táctico.

«Le será más fácil adaptarse, ya que Rodri es el Messi del fútbol español, así que se adaptará bien a cualquier equipo, en cualquier circunstancia», explicó De la Fuente. «Es el mejor del mundo en su posición».

El técnico también expresó su satisfacción por ver cómo talento nacional de élite regresa a la máxima categoría del fútbol español. Y añadió: «Lo que celebro es que estos grandes futbolistas estén en LaLiga, porque hace más grande a la liga, porque hace que los mejores jugadores del mundo, que son nuestros futbolistas, los españoles, compitan aquí, en clubes españoles. Lo celebraría si muchos de los que aún están en el extranjero pudieran volver aquí para demostrar la capacidad, el talento y la gran clase futbolística que poseen».



