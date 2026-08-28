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Rodri debuta con el Barcelona mientras Raphinha y Fermin Lopez aseguran la victoria ante el Athletic Club
- AFP
Raphinha y Fermín aseguran los puntos
El Barcelona sumó dos victorias en dos jornadas de LaLiga tras imponerse con comodidad al Athletic Club en el Spotify Camp Nou. Hansi Flick apostó por un once inicial joven, con cuatro adolescentes, pero fue un futbolista con experiencia quien rompió el empate. Raphinha recibió un preciso pase al espacio de Pedri en el minuto 37, regateó al guardameta Unai Simon y marcó para firmar su tercer gol de la temporada.
El conjunto local dominó el encuentro, con Simon obligado a realizar ocho paradas para mantener al equipo vasco en el partido. Lamine Yamal estrelló un balón en el larguero en la segunda parte, mientras que Anthony Gordon disparó ligeramente por encima del larguero en su primera titularidad con el gigante catalán.
El Athletic Club no logró registrar ni un solo disparo a puerta en los 90 minutos. Su resistencia volvió a romperse definitivamente a ocho minutos del final. Fermin Lopez aprovechó un mal despeje de Aymeric Laporte tras un centro raso de Karim Adeyemi para empujar el balón a la red desde cerca.
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Rodri hace una entrada triunfal en el Camp Nou
La dominante actuación puso de relieve la exitosa integración de Flick tanto de la juventud como de los fichajes de relumbrón. El técnico alemán confió desde el pitido inicial en los adolescentes Yamal, Pau Cubarsi, Marc Bernal y Xavi Espart, demostrando su fe en la última generación de La Masia.
La mayor ovación de la noche fue para Rodri. El internacional español, que llegó procedente del Manchester City en una operación total valorada en 76,5 millones de euros (65 millones de libras), saltó al campo en el minuto 63 junto a Dani Olmo para sustituir a Raphinha y Bernal.
Rodri se había perdido la goleada inicial por 5-0 ante el Elche tras someterse a una pequeña operación de espalda después de sus hazañas, que le valieron el Balón de Oro, en el Mundial. Su entrada provocó una enorme ovación de la afición local, marcando un nuevo capítulo para el centro del campo del vigente campeón.
El dominio en casa del Barcelona continúa
Esta rutinaria victoria amplió a 20 partidos la formidable racha de triunfos del Barcelona en La Liga en el Camp Nou. Es su serie más larga de victorias consecutivas en casa en la competición desde que encadenó una racha de 25 partidos entre noviembre de 2012 y enero de 2014.
Para el Athletic Club, la derrota prolonga un registro miserable en Cataluña. El conjunto vasco lleva ya 16 visitas al Camp Nou sin ganar, y su incapacidad para poner a prueba a la defensa del Barcelona evidenció una importante diferencia de calidad ofensiva. Nico Williams ofreció un breve destello en la primera parte, pero su remate se marchó fuera, resumiendo la falta de pegada de los visitantes.
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Ganando impulso con Flick
El Barcelona buscará dar continuidad a este inicio impecable mientras aspira a defender su corona de LaLiga. Con dos victorias autoritarias, siete goles marcados y dos porterías a cero consecutivas, el equipo de Flick ya está imponiendo un ritmo implacable.
El regreso de Rodri a su plena forma supone un impulso enorme para el conjunto catalán a medida que se intensifica su calendario de partidos. Mientras tanto, el Athletic Club debe reaccionar rápido y encontrar la manera de afinar su ataque tras no haber logrado inquietar al campeón.
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