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Rodri admite que las esperanzas del Manchester City de ganar el título podrían haberse esfumado, ya que el tropiezo del West Ham ha ampliado a nueve puntos la diferencia con el Arsenal
La lucha por el título se le escapa en el London Stadium
El empate en el este de Londres significa que los Gunners de Mikel Arteta han consolidado una ventaja significativa de nueve puntos en lo más alto de la tabla. Aunque el City aún tiene un partido menos, su rendimiento reciente —con solo dos puntos en sus dos últimos encuentros de liga— sugiere que a la actual plantilla de Pep Guardiola le falta la eficacia necesaria para llevar a cabo el tradicional repunte de final de temporada.
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La sincera admisión de Rodri sobre la diferencia
En declaraciones tras el partido, Rodri ofreció una visión sincera de la difícil situación del City. «¿Se ha acabado la lucha por el título? Quizás sí, quizás no. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando», declaró el centrocampista a TNT Sports. «Sabemos que va a ser difícil porque tenemos la experiencia de lo que hace falta para ganar al final. Creo que la distancia es demasiado grande, pero vamos a luchar hasta el final. Ahora es un momento para no arrepentirse.
«Hoy hemos mostrado un poco lo que ha sido la temporada, con altibajos, y entonces quizá el último pase o el último remate puedan marcar la diferencia. El fútbol se basa en los goles y no hemos podido contar con jugadores que marcaran muchos goles. Eso es lo más importante en el fútbol porque creamos ocasiones, controlamos los partidos, pero esto es lo que marca la diferencia».
Guardiola se mantiene firme ante la adversidad
A pesar de la creciente desventaja matemática, Guardiola se negó a tirar la toalla. El entrenador del City animó a su plantilla a mantener el ánimo. «No se ha acabado. ¿Quién ha dicho eso? No hemos perdido. Seguiremos adelante», insistió Guardiola. «Nueve puntos son muchos frente al Arsenal, pero así ha sido. Tenemos el partido [contra ellos] en casa, así que tenemos que intentarlo hasta el final. Cuando ya no sea posible, felicitaremos al campeón, pero tenemos que intentarlo».
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La redención europea se vislumbra en el horizonte
Aunque el panorama nacional parece sombrío, Rodri se muestra convencido de que el City aún puede salvar la temporada en la Liga de Campeones. Los Blues se enfrentan el martes a una tarea titánica, ya que deben remontar el 3-0 en contra de la ida contra el Real Madrid en el Etihad Stadium. Se trata de un obstáculo que requeriría una de las mayores remontadas europeas de la historia del club.
«Seguimos vivos en otras competiciones y el martes tenemos un partido importantísimo [contra el Real Madrid], que realmente creo que podemos darle la vuelta. Los jugadores que salgan al campo tienen que marcar», concluyó Rodri. Con el título de la Premier League que parece que se va a ir al norte de Londres, la presión recae ahora sobre el City para que haga un milagro contra el gigante español y mantenga vivos sus sueños europeos.
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