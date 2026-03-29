Getty
Traducido por
Roberto Martínez desvela qué «retirará» a Cristiano Ronaldo —y no es la edad—, mientras el mejor jugador portugués de todos los tiempos se prepara para disputar el Mundial de 2026 con 41 años
Ronaldo, en busca de los 1.000 goles y de más títulos importantes
Aunque últimamente ha tenido que recuperarse de una desafortunada lesión, Ronaldo ha sido capaz de mantenerse en plena forma física durante gran parte de su carrera, en la que ha batido récords. Esto se debe a que dedica infinitas horas de trabajo entre bastidores, manteniendo tanto su cuerpo como su mente en las mejores condiciones posibles.
Como resultado, ha disfrutado de una longevidad extraordinaria, con un lucrativo contrato en la Liga Profesional de Arabia Saudí que se extiende hasta 2027. Se ha sugerido que CR7 seguirá jugando más allá de esa fecha, independientemente de si alcanza o no su objetivo de los 1.000 goles en competición oficial.
Aunque sigue teniendo ganas de competir, y solo ha ganado grandes trofeos a lo largo de su carrera, no hay motivo para que cuelgue las botas. Martínez lo admite, y el español espera que el mejor de todos los tiempos del fútbol portugués se retire en sus propios términos en algún momento en un futuro lejano.
- Getty
¿Cuándo se retirará Ronaldo? Martínez habla sobre la fecha de su retirada
En declaraciones a The Guardian sobre Ronaldo y cuándo podría retirarse, Martínez dijo: «Tenemos que aceptar que hay un debate porque solo hay un Ronaldo, un icono histórico que cambió el fútbol: te subes a un ascensor y la conversación gira en torno al tiempo o a Ronaldo.
«Todo el mundo tiene una opinión, pero se basa en una percepción de Ronaldo, en una etapa de su carrera. El mayor error que comete la gente es no analizarlo tal y como es hoy. Después de la Eurocopa se decía: “Portugal no ganó porque Cristiano está jugando”. Ganamos la Liga de Naciones y ahora se dice: “¿Qué hará Portugal cuando Ronaldo se retire?”.
«Siempre pensé que era el cuerpo el que retiraba a un jugador, pero es la cabeza. La cabeza de Cristiano no ha tomado esa decisión a los 40, 41 años. Un jugador de élite no es el talento, es la mentalidad, la resiliencia.
«No es el extremo del Manchester United o del Real Madrid; es un número 9 en el área. Dependemos de él para abrir espacios, marcar goles. Los últimos tres años de Cristiano en la selección se los ha ganado, día a día: ha marcado 25 goles en 30 partidos. Hoy evalúo el talento, la experiencia y la actitud, y las decisiones nunca se toman en una oficina; se toman en el campo, las toma el fútbol».
Martínez pudo comprobar de primera mano la mentalidad de Ronaldo tras hacerse cargo de la selección de Portugal. Añadió, al referirse al cinco veces ganador del Balón de Oro: «Cuando visité a Ronaldo, quería saber cómo se sentía. Los jugadores mayores de 30 años empiezan a pensar que quizá el parón internacional es un momento para respirar, para recuperarse. Pero la actitud de Ronaldo es siempre: “Estoy aquí para la selección, lo que necesites”».
¿Podrá Ronaldo emular a Messi ganando el Mundial?
Ronaldo ha alcanzado las 226 internacionalidades y los 143 goles con su selección, unas cifras que nadie más en el fútbol masculino puede igualar. Este verano se le presentará otra oportunidad de completar su brillante palmarés, y CR7 está decidido a emular a su eterno rival, Lionel Messi, en lo que respecta a conquistar un título mundial.
Martínez, sin embargo, insiste en que no se está ejerciendo ninguna presión adicional sobre su plantilla. El español añadió: «No diría que en Portugal haya ansiedad por ganar el Mundial; diría que hay emoción, esperanza. Eso viene con estos jugadores. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo. El capitán del Manchester United [Bruno Fernandes]. El capitán del Oporto [Diogo Costa]. El capitán del Manchester City [Bernardo Silva]. Cuatro jugadores importantes del campeón de Europa [Paris Saint-Germain]. Eso hace que los portugueses se sientan bien.
«Sabemos que nunca hemos ganado el Mundial; eso nos dice que es difícil. Sabemos que las cosas pueden cambiar rápidamente, que el talento por sí solo no basta, que los pequeños detalles pueden volverse en tu contra y, por supuesto, que es un duro golpe cuando no se consigue, pero dejadnos soñar. Creo que podemos hacerlo. Y esa es la actitud que quiero que tenga nuestro equipo».
- Getty
Calendario de Portugal: partido amistoso contra la selección estadounidense y encuentros del Mundial
Portugal, que actualmente no cuenta con Ronaldo mientras se prepara para el partido amistoso del martes contra la selección estadounidense, comenzará su andadura en el Mundial el 17 de junio contra la República Democrática del Congo o Jamaica. A continuación, se enfrentará a Uzbekistán y a Colombia en el Grupo K.