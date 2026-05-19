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Roberto Martínez confirma que Portugal contactó a Eli Junior Kroupi para evaluar su cambio de selección de Francia de cara al Mundial 2026
Un complejo tira y afloja internacional
En declaraciones al medio portugués «A Bola», Martínez habló de la pugna internacional por Kroupi al anunciar su lista provisional de 27 jugadores para el próximo torneo. Aunque los titulares se centraron en Cristiano Ronaldo, de 41 años, que busca disputar su sexta Copa del Mundo, el interés por el delantero del Bournemouth muestra la ambiciosa labor de ojeadores de la federación. El futbolista, con raíces en Costa de Marfil por vía paterna y en Portugal por la materna, ha brillado en las categorías inferiores de Francia, donde marcó 15 goles, por lo que Les Bleus parten como favoritos para contar con él en la absoluta.
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Martínez aclara la situación
El seleccionador de Portugal confirmó que su equipo técnico contactó con el entorno del jugador a principios de año. Al preguntarle por el intento de fichar al cotizado delantero, Martínez respondió: «Sí, hubo interés, nos adelantamos a las noticias. Antes de la concentración de marzo tuvimos contacto; es importante seguir a los jugadores que pueden representar a la selección de Portugal y a aquellos que quieren hacerlo. Junior quería jugar con Francia y lo respetamos, es un asunto que dimos por zanjado». El deseo personal del jugador resultó decisivo, cerrando la puerta a un cambio a la selección ibérica.
El Bournemouth cosecha los frutos
El Bournemouth ha aprovechado el rápido crecimiento del delantero tras su fichaje de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares). Kroupi lleva 12 goles en 31 partidos de la Premier League y dos más en copas nacionales. Su valor ha subido tanto que el director deportivo, Tiago Pinto, afirmó que no lo venderían ni por 100 millones de euros (87 millones de libras/116 millones de dólares). Sus actuaciones han atraído a ojeadores internacionales y a los principales clubes europeos, consolidando su estatus como uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial.
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La atención se centra ahora en el torneo
Con el mercado de fichajes cerrado, Martínez y su plantilla se centran en los preparativos para el Mundial. Tras los amistosos contra Chile y Nigeria, el equipo viajará a su centro de entrenamiento en Palm Beach. Debutarían el 17 de junio ante la República Democrática del Congo.