En declaraciones al medio portugués «A Bola», Martínez habló de la pugna internacional por Kroupi al anunciar su lista provisional de 27 jugadores para el próximo torneo. Aunque los titulares se centraron en Cristiano Ronaldo, de 41 años, que busca disputar su sexta Copa del Mundo, el interés por el delantero del Bournemouth muestra la ambiciosa labor de ojeadores de la federación. El futbolista, con raíces en Costa de Marfil por vía paterna y en Portugal por la materna, ha brillado en las categorías inferiores de Francia, donde marcó 15 goles, por lo que Les Bleus parten como favoritos para contar con él en la absoluta.