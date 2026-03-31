Roberto Martínez aborda las dudas sobre la forma física de Cristiano Ronaldo, mientras el seleccionador de Portugal exige «los más altos estándares para todos» de cara al Mundial de 2026

Con 143 goles en 226 partidos desde su debut con Portugal en 2003, Ronaldo ha llegado a un punto en el que cualquier lesión leve suscita especulaciones sobre su posible retirada. Al referirse a la longevidad del capitán, Martínez añadió: «Tiene una lesión leve y probablemente volverá a jugar y a entrenar la semana que viene. No es nada grave. Cristiano es nuestro capitán; es un jugador muy importante. Fue nuestro capitán en la Liga de Naciones y desempeña un papel fundamental en el último tercio del campo, en ese movimiento dentro del área».

Martínez añadió sobre una posible fecha para que Ronaldo cuelgue las botas: «No lo sabemos. Es difícil de decir. He aprendido rápidamente a no intentar predecir el futuro con Cristiano. Se centra en dar lo mejor de sí mismo en el presente. No hace planes para el futuro».