Roberto De Zerbi se muestra «dispuesto» a aceptar el puesto en el Tottenham de inmediato, mientras los Spurs se apresuran a preparar un contrato de cinco años

A pesar de su reputación por practicar un fútbol atractivo y basado en la posesión, el historial de De Zerbi como entrenador incorporado a mitad de temporada plantea dudas sobre su capacidad para dar un «impulso» inmediato al equipo. Durante su etapa en el Brighton, no logró ganar ninguno de sus primeros cinco partidos, y tuvo dificultades similares durante sus etapas en el Palermo y el Benevento. Sin embargo, el italiano sigue gozando de gran prestigio por su innovación táctica y su capacidad para llevar a equipos de la zona media de la tabla a clasificarse para competiciones europeas.

Según informaciones de Sky en Italia, aunque De Zerbi tenía inicialmente la intención de evaluar sus opciones en verano, ahora está dispuesto a incorporarse de inmediato como nuevo entrenador del Tottenham. Se espera que los Spurs mantengan conversaciones sobre una propuesta de contrato de cinco años, ya que el club prefiere un fichaje permanente tras la salida de Tudor.