Roberto De Zerbi se disculpa por sus comentarios sobre Mason Greenwood tras la reacción de los aficionados del Tottenham

De Zerbi ya había descrito a Greenwood como «un buen chico» cuando trabajó con él en el Marsella, defendiendo su persona tras los problemas legales que tuvo el delantero mientras militaba en el Manchester United. Greenwood fue detenido el 31 de enero de 2022, como sospechoso de violación y agresión. En octubre de ese año, fue acusado de un delito de intento de violación, un delito de comportamiento controlador y coercitivo y un delito de agresión con lesiones. Los cargos contra Greenwood, que él siempre negó, fueron retirados en febrero de 2023 debido a que «una combinación de la retirada de testigos clave y la aparición de nuevo material hizo que ya no hubiera perspectivas realistas de condena».

Greenwood disputó 68 partidos con el Marsella a las órdenes de De Zerbi tras fichar por el club procedente del United en el verano de 2024. Cuando se le preguntó por el pasado penal de Greenwood durante su etapa en el Orange Vélodrome, De Zerbi dijo: «Es un buen chico, pagó un alto precio por lo que pasó, un precio muy alto. Ha encontrado el entorno adecuado para él. Le hemos echado una mano y le hemos dado cariño. Es un poco introvertido, pero lo conozco a él y a su familia».