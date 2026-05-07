Getty Images Sport
Traducido por
Roberto De Zerbi quiere que la estrella del Tottenham, cedida al club y considerada «fiable», firme su fichaje definitivo
De Zerbi confirma los planes de futuro de Palhinha
De Zerbi ha confirmado que quiere «al 100 %» que Palhinha siga en el Tottenham la próxima temporada. El centrocampista portugués llegó cedido del Bayern de Múnich el verano pasado, con una opción de compra de 26 millones de libras al final de esta temporada, y su rendimiento ha convencido al entrenador italiano de que los Spurs deberían ejercer esa cláusula.
Según The Standard, el jueves, al preguntársele si deseaba su permanencia, De Zerbi respondió: «Al 100 %. Necesitamos gente de confianza; Palhinha es uno de los mejores como jugador y como persona. Quiero ver al jugador con la misma pasión, actitud, espíritu y personalidad, y tenemos suerte de contar con él».
- Getty Images Sport
Gran impacto en la lucha por el descenso
El excentrocampista del Fulham ha recibido críticas esta temporada, pero también ha marcado goles clave, como el de la victoria ante el Wolverhampton, que dio a los Spurs su primer triunfo liguero en 118 días. Su garra volvió a notarse en el 2-1 al Aston Villa, donde su lucha estabilizó el centro del campo.
Gallagher también recibe grandes elogios
La sociedad en el medio campo entre Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur y Palhinha encarna la visión de De Zerbi. Desde su llegada en enero procedente del Atlético de Madrid, Gallagher se ha adaptado a las exigencias físicas y mentales del club, y el técnico de los Spurs asegura que, cuando su mediocampo funciona, el equipo juega con un hombre más.
«Me alegra verle así, con confianza y con estos rendimientos. Ya dije tras el partido que, cuando Gallagher juega bien, el equipo parece tener un hombre más», añadió De Zerbi.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
El Tottenham está 17.º en la Premier League, a un punto del descenso, con tres jornadas por jugarse. Los Spurs reciben al Leeds United y luego enfrentarán al Chelsea y al Everton en duelos clave para mantener la categoría.