Con el club en los tres últimos puestos de la Premier League, De Zerbi cree que estas reuniones pueden impulsar el cambio que el equipo necesita. Ha confirmado que seguirá pagando las cenas si mejoran los resultados y mantiene la confianza en la plantilla.

«No sé si ganaremos por la cena, pero comimos muy bien y, si triunfamos, pagaré una cada semana. Soy optimista, estoy listo para luchar y creo que mantendremos la categoría. El objetivo es ganar un partido».

«Es crucial ganar, no solo por la clasificación; debemos volver a sentir lo bonito que es vencer y lo que eso puede suponer. Confío plenamente en la calidad de los jugadores».