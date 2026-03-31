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Roberto De Zerbi llega a un acuerdo de principio con el Tottenham para sustituir a Igor Tudor como entrenador
El drástico cambio de rumbo
El club del norte de Londres ha actuado con rapidez para llenar el vacío dejado por Tudor, cuyo mandato interino terminó el domingo tras solo 44 días y siete partidos desastrosos al frente del equipo. Según Gianluca Di Marzio, De Zerbi y el Tottenham han llegado a un acuerdo de principio, y el exentrenador del Marsella ha dado su visto bueno definitivo al fichaje menos de dos meses después de abandonar Francia. Aunque la directiva del Tottenham había identificado inicialmente al técnico de 46 años como su principal objetivo para el verano, la precaria situación del club en la liga —a solo un punto de los tres últimos puestos de la Premier League— les obligó a acelerar el nombramiento.
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Avanzando hacia un acuerdo de cinco años
Aunque De Zerbi aún no se encuentra en Londres, ya se han sentado las bases de un proyecto a largo plazo. La oferta de contrato de cinco años refleja un deseo de estabilidad, ya que la directiva considera al exentrenador del Brighton como el candidato ideal para implementar una filosofía duradera. Según Sky Sports, las conversaciones continuaron el martes para ultimar la composición de su cuerpo técnico, y el club está presionando para alcanzar un acuerdo total esta semana con el fin de garantizar que el nuevo entrenador pueda viajar al Reino Unido y comenzar a trabajar antes de que varios jugadores clave regresen de sus compromisos internacionales.
¿Una gran apuesta?
El nombramiento de De Zerbi supone una importante apuesta táctica para un equipo inmerso en la lucha por el descenso. Conocido por su compleja filosofía basada en la posesión del balón, el entrenador de Brescia ha tenido históricamente dificultades para implementar sus ideas con rapidez al hacerse cargo de un equipo a mitad de temporada. Durante su etapa en el Brighton, no logró ganar ninguno de sus cinco primeros partidos, y sus anteriores etapas a mitad de temporada en el Benevento y el Palermo se vieron empañadas por largas rachas sin conocer la victoria. Los Spurs están apostando, en esencia, a que su «De Zerbi-ball», con un gran potencial, pueda manifestarse de forma inmediata para salvar su temporada.
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Una dura prueba de supervivencia
De Zerbi podría debutar en el banquillo del Tottenham en el decisivo desplazamiento a Sunderland del 12 de abril, un partido en el que cualquier resultado que no sea una victoria podría hacer que los Spurs cayeran en la zona de descenso. Este encuentro marca el inicio de una implacable racha de siete partidos con los que concluirá la temporada 2025-26, lo que podría suponer la prueba definitiva de la capacidad del italiano para inculcar un complejo sistema táctico a una plantilla que actualmente carece de confianza.