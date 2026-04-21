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Roberto De Zerbi destaca su «conexión especial» con Xavi Simons tras la «magnífica» actuación de la estrella del Tottenham contra el Brighton
- AFP
Vínculo táctico con el número 10
De Zerbi cree que su pasado como centrocampista creativo es la clave de la rápida conexión con Simons. El jugador de 22 años fue clave en el 2-2 del Tottenham ante el Brighton: asistieron a Pedro Porro y luego marcó un espectacular gol en el 77’.
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«Tienen suerte de trabajar conmigo»
En declaraciones a SpursPlay, el entrenador italiano explicó que el papel actual de Simons es similar al que él desempeñaba como jugador. Estas similitudes, afirmó, han creado un vínculo especial entre ellos.
«Tiene suerte de trabajar conmigo, no porque yo sea bueno, sino porque yo era el número 10», explicó De Zerbi. «Lo que él piensa ahora, yo lo pensaba hace 20 años. Por eso tenemos una conexión especial. Tengo una conexión especial con todos los números 10 con los que trabajo. Los adoro. Un 10 debe marcar y asistir, no solo jugar para gustar: necesita goles y asistencias».
Hay grandes expectativas puestas en el holandés.
Desde su llegada procedente del RB Leipzig por unos 52 millones de libras el verano pasado, Simons ha marcado dos goles y dado cinco asistencias en 27 partidos de la Premier League. El buen estado de forma reciente de Simons anima a De Zerbi, que, aun así, le exige un alto nivel y le pide un rendimiento tangible en cada partido para justificar su puesto en el once inicial.
«Jugó muy bien, un gran partido», añadió De Zerbi. «Creo que puede mejorar, porque un jugador como él necesita sentir la confianza del entrenador, y yo se la daré; yo fui un “10” y sé lo que piensa». Tengo suerte de contar con él, y él también porque, al ser un ‘10’, puedo entenderlo mejor que otros entrenadores».
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Viaje a Molineux en el que hay que ganar sí o sí
Los Spurs aún buscan su primera victoria en la Premier League 2026 y este sábado visitan a Wolves, colista, en Molineux. Después del empate sufrido en el 95’ contra Brighton, deben recuperar la solidez defensiva para mantenerse en la categoría: ahora son 18.
Tras visitar los Midlands, el equipo encara un calendario difícil ante rivales de la parte alta, por lo que ganar este fin de semana es clave para que De Zerbi impulse una remontada en las últimas jornadas.