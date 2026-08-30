AFP
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Roberto De Zerbi defiende con firmeza a la estrella de £100 millones del Tottenham, Sandro Tonali, en apuros tras su pesadilla en el Newcastle United
De Zerbi respalda a su fichaje récord
De Zerbi se ha negado a culpar a Tonali pese al difícil inicio del centrocampista en el norte de Londres. El internacional italiano, que este verano se convirtió en el primer fichaje de nueve cifras de la historia del Tottenham, estuvo en el centro de la polémica durante la derrota por 2-0 ante el Newcastle. Después de descansar en la victoria copera de entre semana sobre el Charlton para mejorar su condición física, Tonali se mostró falto de ritmo y fue parcialmente responsable del gol inicial de Anthony Elanga antes de ser sustituido en el minuto 75 entre los aplausos de los aficionados visitantes.
A pesar del escrutinio, De Zerbi se mostró tajante en su apoyo al jugador. "No, me encanta Sandro Tonali", dijo De Zerbi tras el partido. "Hoy es el día en el que mi emoción por mis jugadores es mayor que otros días porque estamos construyendo juntos el club, Vinai (Venkatesham), Johan Lange, los propietarios, yo y ellos (los jugadores) son como nuestros hijos. Así que este día es muy triste. Todos estamos muy decepcionados por el resultado, pero hoy quiero más a mis jugadores que en la próxima victoria que logremos. Creo aún más en nuestro proyecto que en el partido contra el Brentford, creo en nuestros jugadores".
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Preocupación por el estado físico y la integración táctica
El misterio en torno al estado físico de Tonali sigue sin disiparse, especialmente teniendo en cuenta que participó en los amistosos de pretemporada contra Chelsea, Getafe y Hoffenheim. De Zerbi reconoció que el exjugador del AC Milan y del Newcastle aún no está rindiendo a su mejor nivel, pero insistió en que sigue siendo una piedra angular del renovado Tottenham. El técnico está equilibrando actualmente la integración de varias figuras clave que se reincorporaron tarde a la plantilla tras compromisos internacionales y periodos de baja por lesión, lo que añade otra capa de complejidad a su planteamiento táctico inicial.
"Creo que (Omar) Marmoush jugó muy bien en el primer partido", explicó De Zerbi. "Fue el primer partido para Micky van de Ven y Pedro Porro, llegaron tarde y son cruciales para este equipo, después del Mundial, después de dos lesiones. Sandro Tonali es otro jugador crucial. Aún no está en la condición adecuada, en la mejor condición todavía, quizá físicamente".
Un problema recurrente de mentalidad en el Tottenham
Más allá de las dificultades individuales de Tonali, De Zerbi se enfrenta a un problema sistémico relacionado con la forma en que reacciona su equipo ante la adversidad. El Tottenham ha perdido ahora todos los partidos en los que ha encajado el primer gol durante la breve etapa del técnico italiano, una tendencia que precede a su llegada. La estadística es demoledora: hay que remontarse casi dos años, hasta noviembre de 2024, para encontrar la última vez que los Spurs encajaron primero en la Premier League y acabaron ganando el partido. Esta fragilidad psicológica quedó en evidencia en cuanto el Newcastle se adelantó por medio de Elanga.
De Zerbi fue brutalmente honesto sobre la falta de capacidad de reacción mostrada por su plantilla. "Después del gol que encajamos, creo que perdimos la confianza. La reacción no fue lo suficientemente buena", admitió. "No es la reacción que quiero ver en el campo y lo dije inmediatamente después del final del partido, a los jugadores, porque cuando estás construyendo algo nuevo, es duro, hay problemas".
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Construyendo para el futuro en medio de la presión inicial
La presión ya aumenta sobre el técnico del Tottenham después de dos derrotas consecutivas en el arranque de la nueva temporada de la Premier League. Tras un importante desembolso económico este verano, la expectativa es de una mejora inmediata, pero De Zerbi ha advertido de que los cambios culturales dentro de un club no se pueden comprar. El entrenador está claramente centrado en el proyecto a largo plazo y ve a sus jugadores como parte de una unidad familiar que necesita protección durante estos primeros dolores de crecimiento, incluso cuando el precio de 100 millones de libras de Tonali invita a una evaluación externa constante. «No se puede comprar una mentalidad ganadora en el mercado de fichajes», señaló De Zerbi, subrayando las cualidades intangibles que considera que faltan actualmente en el vestuario.
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