De Zerbi se ha negado a culpar a Tonali pese al difícil inicio del centrocampista en el norte de Londres. El internacional italiano, que este verano se convirtió en el primer fichaje de nueve cifras de la historia del Tottenham, estuvo en el centro de la polémica durante la derrota por 2-0 ante el Newcastle. Después de descansar en la victoria copera de entre semana sobre el Charlton para mejorar su condición física, Tonali se mostró falto de ritmo y fue parcialmente responsable del gol inicial de Anthony Elanga antes de ser sustituido en el minuto 75 entre los aplausos de los aficionados visitantes.

A pesar del escrutinio, De Zerbi se mostró tajante en su apoyo al jugador. "No, me encanta Sandro Tonali", dijo De Zerbi tras el partido. "Hoy es el día en el que mi emoción por mis jugadores es mayor que otros días porque estamos construyendo juntos el club, Vinai (Venkatesham), Johan Lange, los propietarios, yo y ellos (los jugadores) son como nuestros hijos. Así que este día es muy triste. Todos estamos muy decepcionados por el resultado, pero hoy quiero más a mis jugadores que en la próxima victoria que logremos. Creo aún más en nuestro proyecto que en el partido contra el Brentford, creo en nuestros jugadores".