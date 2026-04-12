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Roberto De Zerbi HIC GFXGOAL

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Roberto De Zerbi, ¡bienvenido a tu «Misión imposible»! Cómo puede el Tottenham escapar del descenso a pesar de una temporada infernal

Analysis
Tottenham
R. De Zerbi
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Premier League

Nombrar a tres entrenadores distintos en una misma temporada suele indicar que nada salió como se esperaba. Para el Tottenham Hotspur, campeón de la Europa League 2025, este curso fue un fracaso total. Su intención de ser más astuto bajo Thomas Frank terminó con una plantilla mal armada que acabó desorientada y derrotada.

Frank fue destituido en febrero, tras evidenciar que el cargo le quedaba grande. Lo reemplazó Igor Tudor, sin experiencia en la Premier pero con historial de rescates. No ganó ninguno de sus cinco partidos y se marchó de mutuo acuerdo.

Ahora, la responsabilidad de evitar el descenso recae sobre Roberto De Zerbi, pues los londinenses del norte cayeron a los tres últimos puestos tras la victoria del West Ham sobre el Wolves el viernes.

Su llegada ha dividido aún más a la afición y probablemente generará nuevos roces. Aun así, De Zerbi podría lograr la permanencia.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    La mentalidad por encima de la filosofía

    En su primera entrevista con los canales del club, pidieron a De Zerbi que detallara su «filosofía». Dado que todos sus equipos anteriores practicaban un fútbol atractivo y que los Spurs suelen ser un equipo asociado a un estilo divertido, aunque a veces ingenuo, era una pregunta lógica, pero el italiano la eludió.

    «No es el momento de hablar de mi filosofía. Estoy aquí al final de la temporada para ganar partidos. El estilo y la táctica importan, pero ahora lo clave es la mentalidad y ayudar a los jugadores a mostrar su mejor versión», afirmó.

    De Zerbi admite que no todo será perfecto en estos siete partidos, pero insiste en que ahora lo urgente es recuperar la mejor versión mental del equipo, como explicó a NBC Sports.

    «Considero que los jugadores del Tottenham son muy buenos, normalmente. El momento es muy difícil para nosotros», dijo. «Ahora lo mental es crucial. Solo quedan siete partidos y no hay tiempo. No quiero dar demasiadas instrucciones. Este equipo ha cambiado tres entrenadores esta temporada; deben construir una nueva mentalidad.

    Tenemos calidad, pero ahora lo clave es la mente».

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  • Tottenham Hotspur v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Últimas noticias sobre la crisis de lesiones

    Cuando Tudor llegó al Tottenham en febrero, admitió no haber enfrentado una situación similar. Lo mismo debió sentir De Zerbi en su primer día, sobre todo tras confirmarse esta semana que Mohammed Kudus, a quien intentó fichar en el Brighton, podría perderse el resto de la temporada por lesión.

    «¡No he empezado con mucha suerte!», exclamó De Zerbi. «Kudus era para mí un jugador crucial, especialmente para esa posición. Pero tenemos que mirar hacia adelante. Creo que tenemos muchos delanteros muy buenos».

    Rodrigo Bentancur ya entrena con el grupo, aunque aún no está listo para jugar en la Premier; James Maddison sigue recuperándose de su lesión en el ligamento cruzado anterior, y Tudor confía en que regrese antes de final de curso.

    El capitán de Suecia, Dejan Kulusevski, sigue de baja por un problema en la rodilla; Wilson Odobert no volverá hasta 2027 tras su lesión de ligamento cruzado anterior; y el veterano Ben Davies podría haber jugado su último partido con el club.

    Pese a todo, el viernes lanzó un mensaje claro: «Tenemos lo necesario para luchar, jugar y sumar puntos».

  • Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Levantar la moral

    En los últimos dos años, el centro de entrenamiento de Hotspur Way, al norte de Londres, ha vivido un ambiente gris. Aunque el Tottenham alcanzó la final de la Europa League con Ange Postecoglou, su mal rendimiento en la Premier League lo dejó en el puesto 17.

    Por eso sorprende que, según el Independent, a varios jugadores les “encanten” las sesiones que De Zerbi ya prepara. Se entiende por qué figuras como Pep Guardiola se han impresionado con su método.

    Es justo el impulso que esperaban los Spurs. Ahora falta que ese ánimo se traduzca en resultados, aunque la mejora anímica ya es una buena señal.

  • Burnley v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fortalece tu tronco

    Algunos creían que la defensa del Tottenham solo necesitaba que sus centrales titulares, Cristian Romero y Micky van de Ven, se mantuvieran en forma. Sin embargo, ambos han jugado la mayoría de los partidos esta temporada y los problemas defensivos han empeorado.

    Con Frank, esta pareja llegó al límite: ambos están acostumbrados a jugar con línea alta y posesión, no a defender en bloque bajo.

    Esta aversión al balón se refleja en las cifras: según The Athletic, los Spurs han encajado 39 tiros a puerta por errores, máxima marca de la Premier, aunque ni Romero ni Van de Ven figuran entre los principales responsables.

    El estilo de De Zerbi, opuesto al de Frank, también generará fallos, pero si los Spurs tienen clara su idea de juego, serán más coherentes en ambos extremos del campo.

    Con Guglielmo Vicario lesionado tras una operación de hernia, el portero suplente Antonin Kinsky volverá al once y buscará redimirse tras su desastrosa actuación de 17 minutos contra el Atlético de Madrid.

    En teoría, el checo se siente más cómodo con el balón que Vicario y debería adaptarse mejor al estilo de De Zerbi, siempre que el campo esté bien regado; sin embargo, De Zerbi debe reconstruir su confianza.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Competencia en el centro del campo

    Entre los centrocampistas defensivos del Tottenham sobresalen tres opciones, listas para el presente y el futuro.

    El todoterreno Archie Gray opta al premio al mejor jugador del club —si es que este no va a la afición, como en el QPR 2012-13—. Aunque el equipo ha perdido carisma, Gray se ha envalentonado tras su lucha contra la muerte y brilla en los momentos difíciles.

    Tudor comprobó que Gray rinde como pivote junto a Pape Matar Sarr, quien, con 137 partidos con los Spurs, es uno de los jugadores más experimentados de la plantilla pese a que no cumplirá 24 años hasta la próxima temporada. En sus tres temporadas completas con el primer equipo, el Tottenham ha funcionado mejor con Sarr en el once gracias a su agresividad en ambas áreas y a su capacidad para llevar el balón al último tercio.

    El regreso de Lucas Bergvall tras su lesión llega en el momento justo. Como Sarr, el joven sueco puede driblar a varios rivales, aunque Frank lo interpretó erróneamente como una cualidad de delantero. De Zerbi probablemente lo retrasará.

    En su primera rueda de prensa, De Zerbi elogió a Conor Gallagher, fichaje de enero que aún no ha ganado en la Premier con los Spurs: «Quiero ver al mismo Gallagher que me encantaba en el Chelsea».

    De Zerbi solo recurriría a Yves Bissouma, con contrato a punto de expirar, y a Joao Palhinha, cedido, en una emergencia mayor; ambos quedan por detrás de las demás opciones y no entran en los planes a largo plazo.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Atacar es defender

    El fichaje de De Zerbi, en lugar de otro técnico interino, indica que el club reconoce al fin que los problemas del equipo afectan tanto al ataque como a la defensa. Con Frank, los Spurs apenas parecían peligrosos; con Tudor, solo mostraron chispa en la victoria 3-2 sobre el Atlético y el empate 1-1 en Liverpool.

    Para liberar su potencial deben dejar atrás el mantra de “primero la defensa”. Xavi Simons, que mostraba cosas interesantes, fue descartado por Tudor, mientras que Mathys Tel por fin se ha afianzado en el once. De Zerbi ya ha dicho que quiere trabajar con ambos; a Tel lo quiso fichar en el Marsella.

    Detrás de ellos esperan Dominic Solanke y Richarlison, delanteros experimentados en la Premier capaces de marcar varios goles en poco tiempo. La ausencia de Kudus hace probable que Randal Kolo Muani juegue en la derecha, aunque a Tudor le gustaba usar al lateral Pedro Porro en esa zona por sus centros y pases.

    El Tottenham debe protagonizar su propia historia y dejar de ver los partidos como un espectador. De Zerbi solo tiene que controlar sus arrebatos durante siete jornadas, antes de reiniciar en verano. Este equipo no merece estar entre los tres peores de la Premier; si muestra su nivel, se salvará.

    Siete partidos sin fallar, empezando el domingo en Sunderland. ¿Tan difícil puede ser? ¡Adelante, Tottenham!

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