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Roberto De Zerbi asegura que pocos jugadores del Tottenham son «lo suficientemente buenos para quedarse» tras una temporada muy dura
Se salvaron por los pelos en el Tottenham Hotspur Stadium
El Tottenham evitó por poco el descenso a la Championship tras ganar 1-0 al Everton en la última jornada y quedar dos puntos por encima del West Ham, 18.º. Un gol de Joao Palhinha justo antes del descanso dio los tres puntos necesarios para que los Spurs se mantuvieran en la Premier League, alivio para su afición.
Sin embargo, De Zerbi, exentrenador del Brighton, ya planea una reconstrucción y advierte que gran parte de la plantilla actual no basta para evitar otro año de angustia.
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La implacable evaluación de la plantilla de De Zerbi
Tras vencer al Everton, De Zerbi admitió sin rodeos que su plantilla carece de calidad. Aseguró que el equipo actual no está a la altura del Tottenham y sugirió que más de la mitad de la plantilla podría marcharse este verano.
«Desde esta noche debemos organizarnos y construir un nuevo equipo», afirmó De Zerbi. «Tenemos que cambiar a muchos jugadores. Solo 10 o 12 son suficientemente buenos, tanto en lo deportivo como en lo personal. El resto debe llegar al nivel de un club como el nuestro».
«No podemos seguir sufriendo así»
El italiano está decidido a evitar que el club repita esa situación. Tras una segunda mitad de temporada luchando por no descender, De Zerbi presiona a la directiva y al área de fichajes para incorporar jugadores de «primer nivel» que devuelvan la competitividad al equipo.
«Necesitamos jugadores de primer nivel; hemos sufrido demasiado», afirmó. «Todos hemos sufrido: afición, club, directiva y jugadores. Somos el Tottenham y no podemos pelear por la permanencia hasta el último segundo del último partido. Voy a ser más fuerte».
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Un enfoque colaborativo para la reforma
De Zerbi lidera la campaña de cambio, pero admite que no puede reformar el club solo. Subraya la necesidad de sintonía con la directiva de los Spurs para que la próxima ventana de fichajes sea un éxito y se forme la plantilla soñada antes de la pretemporada.
«No quiero decidir solo porque el fútbol es un trabajo de equipo —director deportivo, ojeadores, director ejecutivo—, pero mi objetivo ahora es mantener la categoría», explicó De Zerbi. «Mi objetivo es comenzar la pretemporada con el equipo que tengo en mi cabeza».