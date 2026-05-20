Roberto De Zerbi afirma que el partido decisivo para el descenso del Tottenham es «más importante» que la final de la Europa League, pues está en juego la «dignidad»

De Zerbi elevó la apuesta de cara a la última jornada: mantenerse en la Premier League es más importante que ganar un título europeo. Los Spurs, apenas un año después de brillar en Europa, luchan por no descender.

«El domingo es la final para el Tottenham; no en Bilbao contra el Man United [la temporada pasada], pero este es el partido más importante», afirmó el italiano. «Jugamos por algo más que un trofeo: el orgullo, la historia del club y la dignidad son más importantes. Un trofeo se puede ganar, pero lo esencial es mantener la dignidad y el orgullo».



