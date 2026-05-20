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Roberto De Zerbi afirma que el partido decisivo para el descenso del Tottenham es «más importante» que la final de la Europa League, pues está en juego la «dignidad»
La lucha por la supervivencia pesa más que la gloria europea
De Zerbi elevó la apuesta de cara a la última jornada: mantenerse en la Premier League es más importante que ganar un título europeo. Los Spurs, apenas un año después de brillar en Europa, luchan por no descender.
«El domingo es la final para el Tottenham; no en Bilbao contra el Man United [la temporada pasada], pero este es el partido más importante», afirmó el italiano. «Jugamos por algo más que un trofeo: el orgullo, la historia del club y la dignidad son más importantes. Un trofeo se puede ganar, pero lo esencial es mantener la dignidad y el orgullo».
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La derrota en Stamford Bridge deja el final de temporada en vilo
Mientras el Arsenal celebra su primer título en 22 años, la mitad blanca de Londres sufre tras perder 2-1 en Stamford Bridge. Los goles de Enzo Fernández y Andrey Santos derribaron a los Spurs, que solo recortaron distancias con un cabezazo final de Richarlison.
El tropiezo deja a los Spurs a solo dos puntos del West Ham, 18.º, antes de la última jornada. Aunque su diferencia de goles es mayor, la presión crece de cara al duelo contra el Everton, mientras los Hammers visitan al Leeds. De Zerbi resumió la importancia del momento: «He vivido los últimos 45 días pensando solo en una cosa. Todos los jugadores están concentrados en el objetivo de la permanencia; trabajan más duro cada semana y todos queremos lograrlo».
El drama de Maddison en el fitness y el arbitraje
James Maddison brilló al entrar desde el banquillo con los Spurs, pero De Zerbi recordó que el centrocampista aún está limitado a 20 minutos por su recuperación de un ligamento cruzado anterior. Aun así, su chispa creativa casi rescata un punto al final, cuando Micky van de Ven sufrió una posible falta de Marc Cucurella en el área.
A pesar de las protestas de los Spurs, el árbitro Stuart Attwell determinó que el balón no estaba en juego al producirse el contacto. De Zerbi rechazó usar el incidente como excusa. «Si hablamos del penalti, perdemos concentración y energía. Me centro en elegir el mejor once y prepararlo de la mejor forma. Es un gran día para nosotros», añadió, y elogió el «fantástico» apoyo de los aficionados desplazados.
- AFP
El Chelsea se recupera de la decepción de Wembley
Mientras los Spurs acaparan los titulares por su crisis, el entrenador interino del Chelsea, Calum McFarlane, se mostró satisfecho con la reacción de su equipo tras la reciente derrota en la final de la FA Cup. A pesar de dar descanso a jugadores clave como Reece James y Levi Colwill por motivos físicos, los Blues hicieron lo suficiente para llevarse el derbi londinense y empujar a sus rivales hacia el descenso.
«Fue bueno ganar», afirmó McFarlane. «Desde el inicio faltó energía tras la final de la FA Cup. Merecimos el 2-0 y el Spurs apretó al final. Ellos tuvieron más tiempo para prepararse; nosotros solo debíamos aguantar».