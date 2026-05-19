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Roberto De Zerbi afirma que el odio hacia el Tottenham debería motivar a las estrellas en la lucha por la permanencia en la Premier League
Los Spurs se juegan la permanencia.
El Tottenham, dos puntos por encima del descenso y con mejor diferencia de goles que el West Ham tras jugar un partido menos, necesita solo un punto en sus dos últimos duelos, ante Chelsea y Everton, para salvarse. Primero visitará Stamford Bridge, donde la afición local intentará presionar al equipo visitante. Sin embargo, el técnico italiano ha instado a su plantilla a aceptar el ambiente cada vez más hostil.
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A De Zerbi le encanta la hostilidad del público rival
Antes del derbi londinense, De Zerbi afirmó que el rechazo de la afición rival, que desea el descenso del Tottenham, motivará a su plantilla. Bajo presión, el exentrenador del Brighton declaró: «Esta presión nos da nueva motivación. Si todos quieren ver al Tottenham bajar, eso me impulsa y espero que también a mis jugadores. El fútbol es bonito por la rivalidad. Imaginemos celebrar la victoria en su campo; por eso amamos este deporte, ¿no?».
El orgullo es el motor definitivo
Desde que De Zerbi llegó, los Spurs han mostrado una sólida defensa: solo encajaron un gol en la primera parte de sus primeros cinco partidos. Pidió a su plantilla que convierta el rechazo en desafío y afirmó: «Es una motivación y un reto. Cuanto más duro, mejor; así encontramos nueva motivación y nos mantenemos unidos los 90 minutos.
«El orgullo es una motivación increíble. Si todos quieren que el Tottenham descienda, eso debe impulsar a jugadores, aficionados y empleados del club».
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Se romperá la maldición de Stamford Bridge
El Tottenham, con solo una victoria en sus últimas 35 visitas ligueras a Stamford Bridge, debe mejorar su historial ante el Chelsea. Aunque le basta un empate, De Zerbi ha advertido a su plantilla: «No podemos salir al campo pensando en empatar; debemos prepararnos para ganar». Todos queremos mantenernos en la categoría y lograr este objetivo, y entonces podremos hablar de todo».