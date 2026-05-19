Desde que De Zerbi llegó, los Spurs han mostrado una sólida defensa: solo encajaron un gol en la primera parte de sus primeros cinco partidos. Pidió a su plantilla que convierta el rechazo en desafío y afirmó: «Es una motivación y un reto. Cuanto más duro, mejor; así encontramos nueva motivación y nos mantenemos unidos los 90 minutos.

«El orgullo es una motivación increíble. Si todos quieren que el Tottenham descienda, eso debe impulsar a jugadores, aficionados y empleados del club».