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Robert Lewandowski se marca el objetivo de alcanzar los «100 puntos» con el Barcelona para emular los títulos de La Liga conseguidos por Tito Vilanova y José Mourinho
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El Barcelona dio un paso decisivo hacia el título de La Liga al vencer 2-1 al Osasuna el sábado. Lewandowski abrió el marcador en el 81’, y Ferran Torres lo amplió en el 86’. Raúl García recortó en el 88, pero el Barça aguantó y ya saca 14 puntos en la cima.
- AFP
La ambición del siglo
Tras el partido, Lewandowski afirmó en DAZN que el equipo debe mantener la intensidad hasta el final, aunque ya tengan el título. «Nuestro objetivo es ganar todos los partidos y llegar a los 100 puntos. Aunque ya hayamos conquistado la Liga, debemos seguir ganando. Celebrar el título será maravilloso, pero hasta entonces mejor hablar poco».
Elogios para el proveedor
Más allá de los puntos, el internacional polaco agradeció la asistencia de Marcus Rashford, cuyo pase en profundidad facilitó el primer gol. Al comentar su 18.º tanto de la temporada y el ajuste táctico del equipo, Lewandowski afirmó: «Vi que Rashford podía centrar. Fue un pase muy bueno para un delantero. Para mí es clave recibir balones dentro del área.
Estoy muy contento por haber ganado hoy y por haber marcado un gol importante, el 0-1. Tuvimos que luchar hasta el final y antes del partido hablamos de que ganar aquí no iba a ser fácil. En la primera parte jugamos con lentitud con el balón y mejoramos en la segunda».
- AFP
Los últimos obstáculos
El Barcelona lidera La Liga con 88 puntos y necesita ganar los cuatro partidos que le quedan —ante Real Madrid, Deportivo Alavés, Real Betis y Valencia— para llegar a los 100. El equipo de Flick busca igualar las gestas del Barcelona de Vilanova (2012-13) y del Madrid de Mourinho (2011-12). La exigente recta final, con un Clásico incluido, pondrá a prueba la resistencia del equipo, que deberá combinar las posibles celebraciones del título con la búsqueda de un desenlace perfecto.