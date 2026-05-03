Más allá de los puntos, el internacional polaco agradeció la asistencia de Marcus Rashford, cuyo pase en profundidad facilitó el primer gol. Al comentar su 18.º tanto de la temporada y el ajuste táctico del equipo, Lewandowski afirmó: «Vi que Rashford podía centrar. Fue un pase muy bueno para un delantero. Para mí es clave recibir balones dentro del área.

Estoy muy contento por haber ganado hoy y por haber marcado un gol importante, el 0-1. Tuvimos que luchar hasta el final y antes del partido hablamos de que ganar aquí no iba a ser fácil. En la primera parte jugamos con lentitud con el balón y mejoramos en la segunda».