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Khaled Mahmoud

Traducido por

Robert Lewandowski recibe una oferta contractual astronómica de la Liga Profesional de Arabia Saudí, mientras el delantero se acerca a su salida del Barcelona

R. Lewandowski
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Robert Lewandowski está cada vez más cerca de una salida sensacional del Barcelona, a medida que se intensifica el interés de la Liga Profesional de Arabia Saudí. Según se informa, el veterano delantero estaría a punto de aceptar una oferta económica que le cambiaría la vida para marcharse a Oriente Medio este verano.

  • El Al-Hilal lidera la carrera por fichar a la estrella del Barcelona

    El futuro de Lewandowski en el Camp Nou se analiza tras la oferta formal del Al-Hilal, uno de los grandes de la Liga Profesional Saudí. Según WP Sportowe Fakty, el club de Riad quiere fichar al jugador de 37 años para reforzar su ataque.

    Aunque se le ha relacionado con la Juventus, el AC Milan y el Chicago Fire, Al-Hilal es ahora el favorito. Todo indica que el club saudí está a punto de cerrar su fichaje, y algunas fuentes aseguran que el delantero está “a punto de aceptar” la oferta, lo que pondría fin a su etapa en La Liga.

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    Las condiciones financieras que se barajan son asombrosas

    La oferta es histórica, incluso para la Liga Profesional de Arabia Saudí. Lewandowski ha recibido una propuesta de 90 millones de euros por temporada, el contrato más lucrativo de su carrera y muy superior a sus ingresos en Cataluña.

    Aunque AS informó que preocupaciones geopolíticas podrían disuadirlo de mudarse a Oriente Medio, el enorme paquete económico ha modificado el escenario. Dada la delicada situación financiera del Barcelona, la salida de su jugador mejor pagado aliviaría notablemente la masa salarial del club.

  • Un posible reencuentro con iconos europeos

    Si Lewandowski ficha por el Al-Hilal, se unirá a una plantilla ambiciosa dirigida por Simone Inzaghi. Ya juegan allí Karim Benzema, Sergej Milinkovic-Savic, Rubén Neves y Kalidou Koulibaly.

    El club de Riad ya fichó a Theo Hernández y Darwin Núñez, además de a Malcom. Así, Lewandowski seguiría en un proyecto que aspira a dominar Asia pese a dejar las ligas europeas.


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    El precio de una aventura en Oriente Medio

    Fichar por Arabia Saudí pondría fin a la caza de récords de Lewandowski en la Liga de Campeones, donde ha sido uno de los máximos goleadores de la historia. Pasarse a la Liga Profesional Saudí le alejaría del máximo nivel europeo para convertirse en la cara de las aspiraciones del Al-Hilal.

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