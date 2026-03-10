Robert Lewandowski «ni siquiera está seguro al 50 %» sobre su próximo paso, ya que el delantero del Barcelona admite que «no sabe» si quiere quedarse en el Camp Nou

A medida que la temporada 2025-2026 se acerca a su clímax, Lewandowski sigue siendo un punto focal de la delantera del Barcelona. El veterano delantero ha disputado 33 partidos en todas las competiciones en lo que va de temporada, marcando 14 goles y dando una asistencia. Con su actual contrato en el Blaugrana a punto de expirar al final de esta temporada, se intensifican las especulaciones sobre su próximo destino. A pesar de la inminente fecha límite, el capitán polaco mantiene una actitud notablemente paciente y calculada con respecto a su futuro profesional.

Cuando The Athleticle preguntó si quería quedarse en el Barcelona, respondió: «No lo sé. Porque tengo que sentirlo. Por ahora, no puedo decirte nada (sobre lo que voy a decidir), porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero seguir. No es el momento.

Con mi experiencia y mi edad, no tengo que decidir ahora. No tengo la sensación de qué camino debo elegir. Quizás dentro de tres meses sea cuando tenga que decidir. Pero aún así, no tengo ningún estrés. Tengo que sentirlo. Tengo que empezar a sentirlo, entonces me resultará más fácil cuando hablemos de mi futuro».