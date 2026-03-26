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World Cup stars at risk GFXGOAL

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Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma y otras 11 de las mayores estrellas que podrían perderse el Mundial de 2026

Analysis
World Cup
R. Lewandowski
G. Donnarumma
A. Isak
V. Gyoekeres
A. Guler
C. Eriksen
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
World Cup Qualification CAF
Poland
Italy
Sweden
Turkiye
Czechia
Slovakia
Wales
DR Congo
Denmark
Ireland
P. Schick
S. Lobotka
Y. Wissa
H. Wilson
C. Kelleher
FEATURES

Ya está aquí la última ventana internacional antes del final de la temporada de clubes 2025-26. Para la mayoría de las potencias tradicionales del mundo, este mes se trata de poner a punto el equipo de cara al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Pero no todos los equipos pueden permitirse el lujo de planificar con tanta antelación, ya que varias potencias aún no se han clasificado para el torneo.

El fútbol internacional alcanza su máximo esplendor cuando hay mucho en juego. Esta semana nos espera una auténtica delicia. Los 16 aspirantes europeos a la repesca se disputarán las cuatro últimas plazas de la UEFA en juego, mientras que otras dos se decidirán en enfrentamientos intercontinentales.

A pesar de que este verano competirán en el torneo un récord de 48 equipos, habrá muchas superestrellas que tendrán que quedarse en casa. Entonces, ¿quiénes corren el riesgo de quedarse en el sofá en lugar de jugar en el campo? GOAL te lo cuenta...

  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Robert Lewandowski (Polonia)

    Aunque no se la considera una de las grandes potencias de Europa, Polonia es una habitual en los grandes torneos internacionales. Se ha clasificado para las últimas cinco Eurocopas y para cuatro de los últimos seis Mundiales, pero su participación en 2026 pende de un hilo.

    A pesar de que Robert Lewandowski sigue rindiendo a gran nivel a sus 37 años, Polonia tendrá que vencer a Albania y luego a Suecia o Ucrania si quiere llegar a Norteamérica, tras haber quedado segunda por detrás de Países Bajos en la fase de grupos. Con el veterano delantero aún liderando la delantera de un prolífico Barcelona que podría terminar la temporada con el doblete de La Liga y la Liga de Campeones, sería una gran decepción que no pudiera jugar en un último Mundial.

    A Lewandowski solo le faltan 12 goles para convertirse en el primer jugador de la historia de Polonia en alcanzar los 100 tantos con la selección nacional, ya que su cuenta de 88 goles le da una ventaja de 40 sobre Wlodzimierz Lubanski, segundo en la clasificación histórica del país. Batir ese récord en un Mundial sería sin duda aún más especial, pero primero tiene que darse la oportunidad de seguir adelante y conseguirlo.

    • Anuncios
  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Gianluigi Donnarumma (Italia)

    Gianluigi Donnarumma ha disputado 79 partidos con la selección italiana desde su debut en 2016, y fue el mejor jugador del equipo durante su exitosa campaña en la Eurocopa 2020, en la que dieron la sorpresa al derrotar a Inglaterra y proclamarse campeones de Europa. Sin embargo, y aunque parezca increíble, nunca ha jugado un Mundial.

    Italia corre un grave riesgo de perderse su tercera fase final consecutiva por primera vez en su historia. Su racha actual de dos ausencias seguidas ya es la peor de su historia y se desataría el caos en su país si vuelven a fallar en la clasificación, especialmente después de que el equipo que les arrebató el primer puesto del grupo fuera Noruega. «Estoy enfadado y decepcionado», fue la cruda valoración de Donnarumma en noviembre tras quedar segundos.

    La Azzurri, ahora entrenada por Gennaro Gattuso, recibirá a Irlanda del Norte en la primera ronda de la repesca de la UEFA, y el ganador se enfrentará a Gales o Bosnia-Herzegovina. Seguramente Donnarumma e Italia no dejarán escapar esta oportunidad, ¿verdad?

  • Turkey-Faces-Bulgaria-QualifierAFP

    Arda Güler (Turquía)

    El ascenso de Arda Güler ha sido un interesante episodio secundario en la accidentada temporada del Real Madrid, ya que el temperamental mediapunta se ha ganado la confianza tanto de Xabi Alonso como de su sustituto, Álvaro Arbeloa, y se ha convertido en un fijo en el Bernabéu tras haber jugado solo de forma esporádica con Carlo Ancelotti.

    Es más, el jugador de 21 años ya cuenta con una experiencia significativa a nivel internacional con Turquía, donde desempeñó un papel protagonista en su memorable trayectoria hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024, haciendo honor a su etiqueta de «tapados» antes del torneo.

    Si un equipo formado por Güler, la estrella de la Juventus Kenan Yildiz, el mediapunta del Inter Hakan Çalhanoğlu y Ferdi Kadioglu, del Brighton, quiere alcanzar la primera Copa del Mundo del país desde que quedaron terceros en 2002, deberá superar a Rumanía en Estambul y, a continuación, a Eslovaquia o a Kosovo. Parece un camino razonable, teniendo en cuenta que tuvieron que enfrentarse a la campeona de Europa, España, en la fase de clasificación.

  • Sweden v Slovakia - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1Getty Images Sport

    Alexander Isak y Viktor Gyokeres (Suecia)

    Se suponía que las temporadas de Alexander Isak y Viktor Gyökeres iban a ser paralelas y, paradójicamente, a entrar en colisión. Se incorporaron a los dos favoritos al título de la Premier League, el Liverpool y el Arsenal respectivamente, mientras que se esperaba que unieran su increíble talento goleador para llevar a Suecia al Mundial.

    Y, bueno, la campaña no ha salido exactamente así. Gyökéres no ha destacado especialmente con los Gunners, pero es su delantero titular y es muy probable que ganen la Premier League. En Anfield, Isak tenía dificultades para adaptarse incluso antes de fracturarse la pierna en diciembre.

    Esa lesión mantendrá a Isak fuera de las eliminatorias de Suecia contra Ucrania y, posteriormente, contra Polonia o Albania. Tienen suerte de haber llegado siquiera a esta fase, ya que solo se clasificaron al ganar la Liga de Naciones C y haber quedado últimos en su grupo de clasificación. Con Graham Potter ahora al frente de la selección nacional, se espera que Gyokeres lidere la delantera en solitario. Isak no es la única baja de renombre, ya que el capitán Dejan Kulusevski también se está recuperando de una complicada lesión de rodilla, aunque se encuentra con la concentración y animará a sus compatriotas desde la banda.

  • FBL-FRIENDLY-DEN-NIRAFP

    Christian Eriksen (Dinamarca)

    Christian Eriksen ya ha dejado atrás su mejor momento, eso no es ningún secreto, pero un Mundial sería mejor con él que sin él. ¿Por qué? Porque ahora ha alcanzado ese «estatus de leyenda» en el que, si aparece en tu televisor durante un partido cualquiera este verano, tu reacción inmediata será, ante todo, de nostalgia.

    El mediapunta lleva siendo titular en partidos del Mundial desde 2010 y es un milagro que siga jugando tras su paro cardíaco en la Eurocopa 2020. Dinamarca no tiene la misma potencia ofensiva de antaño, con el fracaso del Manchester United Rasmus Hojlund y la estrella del Brentford Mikkel Damsgaard como los otros nombres más destacados de sus filas, aunque, al igual que la mencionada Polonia, es difícil imaginar un gran torneo sin ellos allí. Los daneses recibirán a Macedonia del Norte antes de un posible enfrentamiento con Chequia o la República de Irlanda.

  • England v Republic of Ireland - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    Caoimhin Kelleher (República de Irlanda)

    Troy Parrott es el jugador irlandés que se convirtió en héroe nacional y en una sensación internacional gracias a su increíble hat-trick, con el que venció a Hungría y aseguró el pase de su selección a la repesca, por lo que es una pena que no sea él quien destaque aquí.

    En su lugar, el protagonista indiscutible de Irlanda sigue siendo Caoimhin Kelleher, que ha consolidado su estatus como uno de los mejores porteros de la Premier League esta temporada. Es cierto que rindió a un nivel excelente cada vez que le tocaba jugar como suplente de Alisson Becker en el Liverpool, pero necesitaba jugar con regularidad para demostrar que era algo más que un simple beneficiario de las circunstancias.

    El Brentford y la selección de Irlanda pueden contar con uno de los porteros más seguros del fútbol. Clasificarse para el Mundial, pasando por la República Checa y luego por Dinamarca o Macedonia del Norte, le daría la oportunidad de elevar aún más su prestigio.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CZE-GIBAFP

    Patrik Schick (República Checa)

    El delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick, es quien intentará frenar a Kelleher y a Irlanda. Sí, sigue marcando goles a raudales en Alemania: la temporada pasada anotó 27 en todas las competiciones y ya lleva 15 en lo que va de esta. Por supuesto, también cuenta con un gran historial en torneos internacionales: aquel globo desde el centro del campo contra Escocia en la Eurocopa 2020 fue una vuelta por todo lo alto ante la afición tras el confinamiento por el coronavirus.

    Chequia nunca se ha clasificado para un Mundial como nación independiente, a pesar de haber participado en todas las Eurocopas desde su separación de Eslovaquia. Depende de jugadores como Schick, Tomas Soucek y Ladislav Krejci poner fin a esa racha desastrosa, tras haber terminado a seis puntos de Croacia.

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Stanislav Lobotka (Eslovaquia)

    Al otro lado de la frontera, Eslovaquia aspira a clasificarse para su segunda Copa del Mundo. Los «Sokoli» debutaron en 2010 en Sudáfrica, donde llegaron a octavos de final antes de caer ante Países Bajos.

    En aquella ocasión, el equipo estaba liderado por Marek Hamsik, un consumado centrocampista del Nápoles que ahora ejerce de segundo entrenador de la selección nacional. En esta ocasión, volverán a confiar en que un consumado centrocampista del Nápoles les guíe en el camino, con el ganador del Scudetto Stanislav Lobotka aportando el carisma de estrella.

    Eslovaquia no estuvo realmente a la altura de Alemania en la fase de clasificación inicial, por lo que esperará que las eliminatorias contra Kosovo y, posteriormente, contra Turquía o Rumanía, le resulten mucho más favorables.

  • Wales v North Macedonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Harry Wilson (Gales)

    Harry Wilson está haciendo todo lo posible por consolidarse como una figura destacada de la zona media de la tabla de la Premier League, tras ofrecer unas actuaciones espectaculares con el Fulham en las últimas dos temporadas. Con su contrato a punto de expirar este verano, podría conseguir un contrato muy lucrativo si juega bien sus cartas. Llevar a Gales al Mundial y brillar en Norteamérica sin duda le daría más poder de negociación. 

    Los Dragones Rojos dejaron que una Bélgica post-generación dorada se escapara en su grupo de clasificación, lo que significa que ahora tendrán que superar a Bosnia-Herzegovina e Italia o Irlanda del Norte en los próximos días. Esta vez no cuentan con Gareth Bale ni Aaron Ramsey para llevarlos a la victoria, y Wilson es el jugador más cercano que tienen ahora a un delantero capaz de cambiar el rumbo del partido y marcar de la nada.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yoane Wissa (República Democrática del Congo)

    Terminamos con el único equipo de esta lista que no se ha clasificado a través de la fase de play-off europea. La República Democrática del Congo, con estrellas como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka y Noah Sadiki, ha tenido que recorrer un largo camino para intentar alcanzar su primer Mundial desde su única participación como Zaire allá por 1974.

    Quedó muy cerca de Senegal en su grupo de clasificación inicial, asegurándose en su lugar una plaza en la dura segunda ronda de la CAF. Primero venció a Camerún por 1-0 gracias a un gol de Chancel Mbemba en el último minuto, antes de eliminar a Nigeria en los penaltis y sellar su pase a la repesca intercontinental.

    La República Democrática del Congo es la gran favorita para viajar a Norteamérica, ya que el martes se enfrentará a Nueva Caledonia o Jamaica con la clasificación en juego.