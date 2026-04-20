Se prevé que el delantero francés Ekitike esté de baja al menos nueve meses tras romperse el tendón de Aquiles. El talentoso jugador de 23 años, que marcó 17 goles en su primera temporada en Merseyside, afronta una larga recuperación. Isak, fichaje récord de 125 millones de libras (169 millones de dólares), ya está disponible tras fracturarse la pierna; sin embargo, ha marcado solo tres goles en 20 partidos mientras busca su mejor versión.

Además, Liverpool ha acordado la salida de Salah este verano, por lo que buscarán un reemplazo para el autor de 257 goles.

Se rumorea que Arne Slot o quien dirija el mercado de fichajes podría ir a por Lewandowski, quien ya demostró su nivel en Borussia Dortmund y Bayern de Múnich.